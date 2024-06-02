Согласно наблюдениям, рыбы «демонстрируют поведенческие аномалии

Четыре маленьких рыбки данио с недавних пор живут в специальном аквариуме на китайской космической станции Тяньгун. Основная цель эксперимента — исследование поведения рыб в условиях микрогравитации. Их привезли на космическую станцию в апреле на борту китайской пилотируемой ракеты «Шэньчжоу-18».

Китай отправил рыбок данио в космос. Фото: Университет штата Орегон

По данным китайского информационного агентства «Синьхуа», рыбы в целом чувствуют себя там хорошо, хотя астронавты, которые ухаживают за рыбами, заметили их странное поведение. Согласно наблюдениям, рыбы «демонстрируют поведенческие аномалии, такие как плавание назад и поворотные движения».

Китайское космическое агентство CNSA даже опубликовало видео, на котором видно, как рыбки плавают туда-сюда в космическом аквариуме. Видимо, наземные водные существа не могут понять, где верх, а где низ.

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Перед отправкой на космическую станцию рыб отбирали по очень конкретным критериям.



«Наши рыбки данио, как и астронавты, должны были пройти несколько раундов отбора», — рассказал гидробиолог Ван Гаохун китайскому информационному агентству «Синьхуа».





Ученые надеются, что исследование на станции поможет узнать больше о влиянии микрогравитации на позвоночных, таких как рыбки данио. Они хотят изучить, как космическая среда влияет на их поведение, рост и общее развитие. Кроме того, ученые также будут постоянно анализировать воду и икру рыб.

Есть надежда, что эти данные помогут узнать больше о том, как космическое излучение может влиять на позвоночных, а впоследствии и на людей. Как обнаружили японские исследователи в 2012 году, рыбы в космосе, как и люди, страдают от потери плотности костей. Вот почему ученые хотят получить информацию для людей от рыб.

Как сообщает Scientific American, еще в 1970-х годах НАСА доставило в космос 2 рыбы и 50 икринок. Тогда же было задокументировано странное плавательное поведение рыбы. Однако в какой-то момент рыбы привыкли к изменившимся условиям и стали ориентироваться по свету. Рыбы, вылупившиеся из икры, также ориентировались по свету.