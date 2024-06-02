Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно приземлился на обратной стороне Луны
Космический зонд «Чанъэ-6» приземлился в гигантском кратере на Луне. Он должен собрать там образцы и вернуть их на Землю.

По данным правительства КНР, Китай впервые посадил зонд для сбора образцов горных пород на обратной стороне Луны. Как сообщило в воскресенье, 2 июня, китайское космическое агентство, посадочный модуль космического зонда, названный «Чанъэ-6» в честь китайской богини Луны, успешно приземлился на поверхность спутника нашей планеты. Эта миссия считается важной вехой в амбициозной космической программе Китая.
«Чанъэ-6» на Луне. Источник изображения: CGTN 
Впервые в истории образцы почвы и горных пород будут доставлены на Землю с далекой обратной стороны Луны.

Миссия началась в начале мая с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань. Спустя чуть более четырех дней полета «Чанъэ-6» вышел на лунную орбиту и облетел спутник Земли, чтобы найти подходящее время и место для посадки. Теперь посадочный модуль зонда будет использовать роботизированный манипулятор для сбора двух килограммов образцов горных пород и почвы в так называемом Южном полюсе Луны – бассейне Эйткен, прежде чем «Чанъэ-6», как ожидается, вернется на Землю в конце июня.

реклама


«Образцы с обратной стороны Луны необходимы для лучшего понимания характеристик и различий двух сторон спутника Земли и для разгадки тайн этого небесного тела», — сказал Цзэн Синго, ученый из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук, сообщает агентство «Синьхуа».

Исследователи хотели получить образцы пород из этого района, поскольку они потенциально могли бы предоставить информацию о формировании Луны, Земли, а также о ранней истории Солнечной системы.

Считается, что бассейн образовался в результате удара астероида. Однако относительно точных сроков существуют разногласия: одни исследователи предполагают, что бассейн образовался 4,3 миллиарда лет назад, другие считают, что удар произошел на сотни миллионов лет позже, сообщает Science.

Совсем недавно «Чанъэ» доставил на Землю 5 образцов с видимой части Луны для исследования в 2020 году. Ранее этого добились только США и Советский Союз. Кроме того, ранее в 2019 году Китай впервые высадил ровер на обратную сторону Луны с помощью «Чанъэ-4» и исследовал там территорию.

Попытки высадки на Луну считаются чрезвычайно трудными. Кроме того, текущая лунная миссия «Чанъэ-6» также должна стать ключевой инициативой для китайской космической программы по приобретению опыта для сбора образцов почвы с Марса в будущем.

Китай уже много лет инвестирует миллиарды долларов в свою амбициозную космическую программу и хотел бы догнать США и в этой области. Китай хочет отправить на Луну миссию с пилотируемым экипажем к 2030 году. В долгосрочной перспективе КНР также планирует построить исследовательскую станцию вблизи Южного полюса спутника Земли, где, как ожидается, будет найдено ценное сырье и, возможно, вода. Буквально на прошлой неделе российское информационное агентство ТАСС сообщило, что Дума ратифицировала соглашение с Пекином о сотрудничестве в создании постоянной исследовательской станции на Луне.

США также намерены вернуться на Луну с астронавтами более чем через 50 лет после миссий «Аполлон» между 1969 и 1972 годами. После нескольких отсрочек запланированная пилотируемая высадка на Луну в рамках программы НАСА «Артемида» теперь запланирована на осень 2026 года. Еще одна высадка на Луну запланирована на 2028 год.

#китай #космос #луна
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
14
Сладков: Танк «Валера» станет образцом для промышленного производства «царь-мангалов»
2
Еще 5 телефонов Xiaomi получат обновление HyperOS
4
Российские операторы связи жалуются на запрет размещения базовых станций вблизи жилых домов
12
Невзирая на предостережения США, Саудовская Аравия вкладывается в китайский ИИ-стартап Zhipu ai
+
Концерн «Калашников» представил беспилотник «Легионер-Е33К» с электрическим двигателем
+
Космический корабль Starliner готов к очередной попытке запуска
1
Илон Маск обвинён в инсайдерской торговле на сумму свыше 7,5 млрд долларов
+
iOS 18: Какие iPhone и iPad получат полный доступ к ИИ
1
Eurasian Times: Немецкие военные «потеряли» новейшую ракету IRIS-T
+
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
12
В Индии успешно запущена первая в мире ракета с напечатанным на 3D-принтере двигателем
+
Россия предупреждает о "неприятных последствиях" для Запада за поставки Украине дальнобойного оружия
2
Связанный с Telegram токен Notcoin обгоняет Solana, Dogecoin и XRP
+
AMD выпустит 2 новых процессора Ryzen на сокете АМ4, спустя более 7 лет после его появления на рынке
9
ВКС России провели очередной авианалёт на объекты украинских формирований
+
Ученые нашли способ снизить выбросы СО2 при работе котлов за счет его преобразования в метан
5
Realme GT 6 выходит на глобальный рынок
+
Microsoft выпустила DirectSR API для унификации технологий апскейлинга в играх
+
Игра Marvel's Midnight Suns будет доступна бесплатно в Epic Games Store в рамках Mega Sale 2024
+

Популярные статьи

Обзор трех потенциальных фильмов-"блокбастеров", которые вышли в 2024 году
5
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
78
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
30
The National Interest: самолёт Су-34 – отличный инструмент для достижения стратегических целей РФ
1
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5
20
Аудитору PwC в Китае грозит рекордный штраф в ¥1 млрд в связи со скандалом вокруг China Evergrande
1

Сейчас обсуждают

Sergei Eremeev
17:54
а ты лично проверял? )) 4 года юзаю фильмы на 4к фулхдшные .. картинка шикарная четкая.. так што ...не пис..и
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
Dzhereli
17:53
Пора уже внешний блок питания делать как док станция хардоа😁.
Сверхзвуковые самолеты для гражданской авиации разрабатываются в США, Китае и Европе
vl
17:51
не надо этот сайт рекомендовать, разве что форум, но и только, а в общем, насчёт шести ядерников ты прав, цитата :"Какой шести ядерник выгоден в 2024 году? Только купленный в прошлом". У интел будет н...
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5
Cobalt_XIV
17:48
Помнится, ещё при запуске 4000-ой серии от Нвидиа Хуанг обещал преображение старых игр благодаря RTX Remix. Прошла куча времени, а воз и ныне там. Даже показанный в промо-ролике RTX Remix Morrowind`а ...
В Таиланде проводят проверку имущества и активов Ван Юнхэ и его соучастников
El Grechko
17:46
Твоя колхозная "мудрость" происходит от невежества. Дело в том, что растр - это сильно неидеальное представление изображения, как собственно и любой другой метод, основанный на дискретизации, он созда...
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Dante1980
17:42
привет обезьянка, давно не виделись. как дети? как сам?
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
Dante1980
17:40
а вы заметили, что из 329 символов в вашем тексте нет ни единого факта?
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
Dante1980
17:38
Расскажите, пожалуйста, что такое доказательства. И какие именно будут теми самыми, что бы вы в них верили?
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
Dante1980
17:37
Для человека с женским именем, вы очень странно говорите
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
Фауст Гете
17:36
Не тупые, адекватные. Как и все. Рельсотрон штука хорошая, но сегодня не таких мощностей, чтобы обеспечить эффективный выстрел, который будет превосходить обычный снаряд.
Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем