Космический зонд «Чанъэ-6» приземлился в гигантском кратере на Луне. Он должен собрать там образцы и вернуть их на Землю.

По данным правительства КНР, Китай впервые посадил зонд для сбора образцов горных пород на обратной стороне Луны. Как сообщило в воскресенье, 2 июня, китайское космическое агентство, посадочный модуль космического зонда, названный «Чанъэ-6» в честь китайской богини Луны, успешно приземлился на поверхность спутника нашей планеты. Эта миссия считается важной вехой в амбициозной космической программе Китая.

«Чанъэ-6» на Луне. Источник изображения: CGTN

Впервые в истории образцы почвы и горных пород будут доставлены на Землю с далекой обратной стороны Луны.

Миссия началась в начале мая с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань. Спустя чуть более четырех дней полета «Чанъэ-6» вышел на лунную орбиту и облетел спутник Земли, чтобы найти подходящее время и место для посадки. Теперь посадочный модуль зонда будет использовать роботизированный манипулятор для сбора двух килограммов образцов горных пород и почвы в так называемом Южном полюсе Луны – бассейне Эйткен, прежде чем «Чанъэ-6», как ожидается, вернется на Землю в конце июня.

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«Образцы с обратной стороны Луны необходимы для лучшего понимания характеристик и различий двух сторон спутника Земли и для разгадки тайн этого небесного тела», — сказал Цзэн Синго, ученый из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук, сообщает агентство «Синьхуа».

Исследователи хотели получить образцы пород из этого района, поскольку они потенциально могли бы предоставить информацию о формировании Луны, Земли, а также о ранней истории Солнечной системы.

Считается, что бассейн образовался в результате удара астероида. Однако относительно точных сроков существуют разногласия: одни исследователи предполагают, что бассейн образовался 4,3 миллиарда лет назад, другие считают, что удар произошел на сотни миллионов лет позже, сообщает Science.

Совсем недавно «Чанъэ» доставил на Землю 5 образцов с видимой части Луны для исследования в 2020 году. Ранее этого добились только США и Советский Союз. Кроме того, ранее в 2019 году Китай впервые высадил ровер на обратную сторону Луны с помощью «Чанъэ-4» и исследовал там территорию.

Попытки высадки на Луну считаются чрезвычайно трудными. Кроме того, текущая лунная миссия «Чанъэ-6» также должна стать ключевой инициативой для китайской космической программы по приобретению опыта для сбора образцов почвы с Марса в будущем.

Китай уже много лет инвестирует миллиарды долларов в свою амбициозную космическую программу и хотел бы догнать США и в этой области. Китай хочет отправить на Луну миссию с пилотируемым экипажем к 2030 году. В долгосрочной перспективе КНР также планирует построить исследовательскую станцию вблизи Южного полюса спутника Земли, где, как ожидается, будет найдено ценное сырье и, возможно, вода. Буквально на прошлой неделе российское информационное агентство ТАСС сообщило, что Дума ратифицировала соглашение с Пекином о сотрудничестве в создании постоянной исследовательской станции на Луне.

США также намерены вернуться на Луну с астронавтами более чем через 50 лет после миссий «Аполлон» между 1969 и 1972 годами. После нескольких отсрочек запланированная пилотируемая высадка на Луну в рамках программы НАСА «Артемида» теперь запланирована на осень 2026 года. Еще одна высадка на Луну запланирована на 2028 год.