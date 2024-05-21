Китайский смог выступал в роли своего рода зонтика и отправлял солнечные лучи обратно в космос. Теперь они нагревают Тихий океан с ужасными последствиями.

В воде Тихого океана иногда встречаются очень теплые локации определенного масштаба, которые часто называют «тепловыми пятнами». В последние годы это явление стало еще большей угрозой для экосистемы: из-за него умирают рыбы и другие морские обитатели (в том числе многие птицы, питающиеся рыбой). Кроме того, жара вызывает цветение токсичных водорослей, что еще больше наносит ущерб экосистеме.

Тихий океан является средой обитания для многих видов: им угрожают тепловые пятна По мнению китайских исследователей, в появлении этих тепловых пятен виновато снижение загрязнения воздуха в Китае, сообщает портал Science Alert. То, что является хорошей новостью для Китая, очевидно, имеет негативные последствия для других стран. Крошечные частицы грязи, которые раньше выбрасывались в воздух китайскими фабриками и электростанциями (они образовывали смог), отражали солнечный свет обратно в космос. Солнечные лучи отражались от китайского смога, как от зонтика. Это, очевидно, также помогало охладить атмосферу.

Поскольку воздух в Китае теперь стал чище и содержит меньше отражающих частиц, Тихий океан подвергается большему солнечному излучению. Вместе с антропогенным глобальным потеплением это является одной из причин увеличения количества так называемых тепловых пятен.

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Для компьютерного моделирования исследователи использовали существующие климатические модели, чтобы предсказать жару в Тихом океане. Они также изучили уровни вредных выбросов Китая, чтобы увидеть, как они влияют на Тихий океан. Именно так им удалось доказать соответствующую связь.

Однако исследователи говорят, что чистый китайский воздух — не единственная причина образования тепловых пятен. Скорее, глобальное потепление изменило погодную экосистему в Тихом океане, что снизило скорость ветра в некоторых регионах. В результате ряд районов в море теперь охлаждаются еще меньше, чем раньше, и поэтому перегреваются сильнее.