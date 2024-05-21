Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Снижение загрязнения воздуха в Китае усилило жару в Тихом океане
Китайский смог выступал в роли своего рода зонтика и отправлял солнечные лучи обратно в космос. Теперь они нагревают Тихий океан с ужасными последствиями.

В воде Тихого океана иногда встречаются очень теплые локации определенного масштаба, которые часто называют «тепловыми пятнами». В последние годы это явление стало еще большей угрозой для экосистемы: из-за него умирают рыбы и другие морские обитатели (в том числе многие птицы, питающиеся рыбой). Кроме того, жара вызывает цветение токсичных водорослей, что еще больше наносит ущерб экосистеме.
Тихий океан является средой обитания для многих видов: им угрожают тепловые пятна По мнению китайских исследователей, в появлении этих тепловых пятен виновато снижение загрязнения воздуха в Китае, сообщает портал Science Alert. То, что является хорошей новостью для Китая, очевидно, имеет негативные последствия для других стран. Крошечные частицы грязи, которые раньше выбрасывались в воздух китайскими фабриками и электростанциями (они образовывали смог), отражали солнечный свет обратно в космос. Солнечные лучи отражались от китайского смога, как от зонтика. Это, очевидно, также помогало охладить атмосферу.

Поскольку воздух в Китае теперь стал чище и содержит меньше отражающих частиц, Тихий океан подвергается большему солнечному излучению. Вместе с антропогенным глобальным потеплением это является одной из причин увеличения количества так называемых тепловых пятен. 

реклама

Для компьютерного моделирования исследователи использовали существующие климатические модели, чтобы предсказать жару в Тихом океане. Они также изучили уровни вредных выбросов Китая, чтобы увидеть, как они влияют на Тихий океан. Именно так им удалось доказать соответствующую связь.

Однако исследователи говорят, что чистый китайский воздух — не единственная причина образования тепловых пятен. Скорее, глобальное потепление изменило погодную экосистему в Тихом океане, что снизило скорость ветра в некоторых регионах. В результате ряд районов в море теперь охлаждаются еще меньше, чем раньше, и поэтому перегреваются сильнее.

#китай #экология #климат
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
3
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
4
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
8
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
3
В ВСУ начали использовать "матку" fpv-дронов, выполняющую функцию наводчика и носителя "птиц"
1
Складной смартфон Moto Razr (2024) получит ряд заметных изменений
+
Спутниковый интернет Starlink официально запущен в Индонезии
+
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
2
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
6
В сети появилось видео распаковки POCO F6 Pro
2
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
2
Место для постройки высокотехнологичной судостроительной верфи в РФ выберут до конца текущего года
+
Компания Blue Origin отправила туристов в космос 19 мая
+
Игра Total War: Star Wars готовится к выходу
1
В Норвегии возвели энергоэффективный асимметричный небоскрёб
3
В продажу поступил USB-накопитель со сроком службы 200 лет
1
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
+
Intel Core i9-11900K с DDR4 установил новый мировой рекорд, обогнав Core i9-14900KS с памятью DDR5
2
Медведев сделал ряд жёстких заявлений касательно Зеленского и возможных мирных переговоров по Украине
5

Популярные статьи

8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
24
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
25
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
6
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
3
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
5
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
10
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
20

Сейчас обсуждают

Ссу на рекламистов
14:08
Пись-пись на лицо рекламопрошмандовке.Ребят поддержите
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
Шава на Коммунистической
14:07
Чумба в очередной раз показал, кто тут dungeon master, а кто fucking slaves.
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Артём Николаев
14:05
Они дешевле раз так в 10, а масшабирование нужно решать софтом, площадь материнки в любом случае ограничена. К слову, у меня диплом был - вычислительный кластер для видеообработки на базе компьютерно...
AMD Ryzen 7 7800X3D продается в 13 раз лучше Intel Core i7-14700K
Артём Николаев
14:02
А помните как говорили, что надо выгнать всю иностранщину, вот тогда заживём, а наши разрабы самые гениальные и самые добрые? Вон каждая первая компухтерная игрушка как защищена, не то что Ораклы-Лину...
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
Артём Николаев
13:59
Ну так владельцы бизнеса в те времена и поднялись. А всяким зумерам советуют сходить в армию или отсидеть в тюрьме "чтобы мужиками стать". В противном случае чемодан-вокзал-Израиль, а лучше на СВО. И ...
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
Obscury
13:55
Правильно учит. Дебильные заголовки типа в сша считают, что Украина уже проиграла. Открываешь, а там высер какого-нибудь фрика типа Скотта Риттера.
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
Alt Irony
13:54
А почему у нас отношение к масштабированию как к статистическим данным? Условно, любой китайский ноунейм выдаст какие-нибудь 20 ФПС, но мы не получим 100 ФПС от 5 устройств. Тут чем выше, тем сложнее ...
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
Артём Николаев
13:53
Вымирание полезно, освобождают природу для англосаксов и иудеев.
Украинская журналистка удивилась пустующим улицам Киева после закона о мобилизации
Артём Николаев
13:52
В день
Зеленский: Украине необходимо минимум 120−130 истребителей F-16 для защиты воздушного пространства
Obscury
13:49
Вот тут согласен. Это уже не воровство, а трофейные копии. Тут нужно принципиальностью отвечать на принципиальность.
Исследование: более 70 % российских игроков стали пиратами, но их вины в этом нет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем