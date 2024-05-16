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kosmos_news
В продажу поступили новые и очень дешевые ASIC-устройства Bitaxe для домашнего майнинга
Walmart продает майнеры Bitaxe — скоро домашний майнинг биткоинов станет снова популярным.

Домашний майнинг биткоинов становится все более популярным и доступным. ASIC-майнер Bitaxe — это продукт с открытым исходным кодом, предназначенный для домашнего майнинга. Летом прошлого года была выпущена третья модель майнеров Bitaxe — Bitaxe Ultra, а в этом году — четвертое поколение — Bitaxe 401 Supra. 

Список необходимых отдельных деталей и инструкции по сборке можно найти на Github. Готовые наборы можно приобрести, например, у продавцов, рекомендованных Bitaxe. Walmart, крупнейший в мире ритейлер, недавно начал продавать две модели Bitaxe.

Согласно рейтингу Fortune Global 500, Walmart была крупнейшей в мире компанией по объему продаж в 2002 году и признавалась таковой почти каждый год до настоящего времени, за четырьмя исключениями.

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В дополнение к литературе о криптовалюте и аппаратным кошелькам компания также предлагает биткоин-майнеры, и теперь в ее ассортименте также есть две модели майнеров Bitaxe:
С одной стороны, предлагается Bitaxe Ultr. С другой стороны, можно купить Bitaxe 401 Supra, мощность которого составляет 600 ГГц/с. В то время как Bitaxe Ultra использует майнинг-чип BM1366 от Bitmain Antminer S19, Bitaxe 401 Supra основан на новейшем майнинг-чипе BM1368 от S21 Antminer, который на данный момент является самым эффективным чипом для майнинга с 17,5 Дж/TH.

Устройства Bitaxe — отличный способ узнать о процессе майнинга и принять участие в обеспечении безопасности сети биткоина. Существуют более дешевые модели майнеров, позволяющие ознакомиться с процессом добычи монет, например Antminer S9, который можно приобрести за $50–100. Но энергопотребление, уровень шума и затраты на обслуживание значительно выше. С моделями Bitaxe участие в процессе майнинга в квартире возможно и доступно. Однако поиск блока остается низким. 

Модели Bitaxe также считаются источником вдохновения для майнинговых организаций и разработчиков с открытым исходным кодом, таких как «Pmaxsd», которые разработали модели PiAxe, QAxe, Flex4Axe и 0xAxe. Эти модели различаются типом и количеством чипов и, следовательно, хеш-мощностью и информацией о производительности. Они охватывают диапазон от примерно 450 ГГц/с при мощности 10 Вт до примерно 7,2 Тх/с при мощности 200 Вт.

Разработчики постоянно создают новые прототипы. Например, пользователь платформы X под ником WantClue представил прототип 0xAxe с 8 TH/s и мощностью около 230 Вт, в котором используются 16 майнинговых чипов BM1368.

Благодаря постоянному развитию этого проекта майнинга с открытым исходным кодом все больше и больше людей могут участвовать в домашнем майнинга и все чаще распределять хэш-мощность по всему миру. Сочетание с солнечными мини-электростанциями делает подобные проекты еще более доступными и привлекательными. Кроме того, дальнейшему развитию домашнего майнинга способствуют и другие проекты с открытым исходным кодом, такие как «Mining Development Kit» от компании Block известного сторонника криптовалюты Джека Дорси.

В идеале новые чипы для майнинга можно было бы интегрировать в различные системы отопления. Даже если доля домашних майнеров все еще очень мала, дальнейшее развитие чипов для майнинга и моделей Bitaxe способствует независимости от крупных майнинговых компаний и пулов.

#техника #технологии #майнинг #криптовалюты #майнеры #bitaxe #домашний майнинг
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