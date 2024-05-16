По мнению эксперта, эти монеты ИИ могут принести 100-кратную прибыль. Он представил список ИИ-токенов с низкой капитализацией, стоимость которых может взлететь до 100 раз в 2024 году.

На данный момент, в 2024 году, монеты ИИ были одним из самых сильных сегментов рынка в криптопространстве. Реальная стоимость монет на базе искусственного интеллекта будет расти, поскольку они отличаются удобством использования в реальном мире. В ближайшие недели ожидается дальнейший импульс, поскольку интеграция искусственного интеллекта в рынок криптовалют продолжает развиваться благодаря партнерским отношениям как в пространствах Web2, так и в пространствах Web3.

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Например, отмечается интерес Tesla к искусственному интеллекту, скорый запуск функции чата GPT 5 и квартальные результаты Nvidia 22 мая. Эти события могут стать сильными катализаторами для рынка и еще больше усилить ажиотаж вокруг монет ИИ. В последнее время появилась четкая связь между этими реальными событиями и показателями сегмента рынка.

В ближайшие несколько месяцев монеты ИИ могут снова оказаться в центре внимания. Рынок видит в этих монетах большой потенциал, поскольку они предлагают как технологические инновации, так и реальное применение. Криптоаналитик Cyril — DeFi (@cyrilXBT) на платформе X называет своих фаворитов.

enqAI (ENQAI) рыночная капитализация которой составляет $45 млн, заявляет, что предлагает неограниченный искусственный интеллект (ИИ) с генерацией изображений и звука, а также большие языковые модели, работающие на основе децентрализованной сети графических процессоров. Эта сеть позволяет работать без предвзятости или цензуры — результатом является независимая экосистема. В среднесрочной перспективе проект направлен на создание динамичной экосистемы искусственного интеллекта, свободной от ограничений, при этом вознаграждая участников за их вклад.

enqAI адресован как отдельным конечным пользователям, так и проектам, которые хотят использовать решения искусственного интеллекта через API. Для держателей токенов также будет действовать программа распределения доходов, чтобы стимулировать спрос на ENQAI. В конечном счете, многие инвесторы и пользователи хотят ограничить власть централизованных компаний, которые становятся еще более могущественными благодаря ИИ.

WienerAI (WAI) предлагает инновационное решение в мире криптовалют, сочетая развлекательные аспекты мем-монет с передовыми технологиями искусственного интеллекта. Это делает токен ERC-20 WAI на блокчейне Ethereum привлекательной инвестицией, которая становится все более популярной. Для первых пользователей все еще возможен более дешевый вход.

Торговый бот WienerAI, управляемый искусственным интеллектом, постоянно анализирует рыночные данные и предоставляет точные торговые рекомендации. Пользователи могут легко переключаться между различными децентрализованными биржами и принимать оптимальные торговые решения — и все это без дополнительных комиссий. Команда WienerAI работает над разработкой одного из самых продвинутых торговых ботов для частных пользователей, за которым последуют дополнительные инновационные функции. Это не только делает WienerAI интересной монетой с искусственным интеллектом, но также может улучшить саму торговлю.

Большой успех предварительных продаж, в ходе которых уже было собрано более $1,8 млн, подчеркивает потенциал WienerAI. Токен WAI также предлагает привлекательные возможности для пассивного дохода. При доходности стейкинга более 525% в год дополнительные возможности заработка уже доступны.

Oraichain (ORAI) — это первый в мире оракул (сервис, связывающий блокчейн с внешним миром и поставляющий информацию для выполнения смарт-контрактов) и экосистема для блокчейнов, поддерживаемая искусственным интеллектом. Oraichain действует как своего рода мост, который интегрирует ИИ в смарт-контракты.

По сравнению с Band Protocol и Chainlink, Oraichain больше фокусируется на API-интерфейсах искусственного интеллекта и качестве предоставляемых моделей ИИ. Этот инновационный подход к обеспечению качества и надежности услуг ИИ, а также возможность плавной интеграции ИИ в смарт-контракты делают Oraichain интересной, хотя и спекулятивной монетой с секторе искусственного интеллекта в мае 2024 года.