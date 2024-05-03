HyImpulse хочет сделать ракеты экономически эффективными. Запуск новой ракеты запланирован на 2025 год.

HyImpulse, космическая компания из Германии, осуществила первый запуск коммерчески жизнеспособной ракеты-носителя. Её особенностью является концепция привода. Топливом служат твердый парафин и жидкий кислород.

По данным компании, парафин значительно дешевле стандартного жидкого или твердого топлива и намного безопаснее в использовании (нет риска взрыва).

Ракета-носитель HyImpulse. Фото: HyImpulse

Получить коммерческую ракету с совершенно новой двигательной технологией, готовой к запуску и старту, с такой небольшой командой и сравнительно небольшим бюджетом — это небольшая сенсация, считают эксперты космической отрасли.

реклама «Мы посылаем важный сигнал Германии как космической державе и открыли Европе дверь в космос. В конце следующего года мы планируем запустить более крупную многоступенчатую транспортную ракету, которая сможет вывести на низкую околоземную орбиту спутники весом до 600 килограммов», — говорит Марио Кобальд, соучредитель и генеральный директор HyImpulse.

Итак, на австралийском космодроме в Куниббе компания HyImpulse, производитель и поставщик систем коммерческих ракет для транспортировки спутников, успешно запустила одноступенчатую ракету SR75 длиной 12 метров и массой 2,5 тонны. Ракета должна быть способна транспортировать небольшие спутники массой до 250 килограммов на высоту около 250 километров. Гибридный ракетный двигатель сработал по плану, и старт прошел успешно. Ракета будет возвращена на Землю для дальнейшего изучения и анализа данных.

По данным HyImpulse, ракеты этого типа менее сложны в эксплуатации, чем классические аналоги. Концепция ракет должна снизить затраты на строительство примерно вдвое – по сравнению с традиционными приводными системами. Затраты на транспортировку спутников в космос также должны сократиться примерно на 50%.

Благодаря успешному старту, который также предоставил ценные данные для дальнейшего развития технологии, компания доказала техническую концепцию и готовность к выходу на рынок. Концепция использования парафина в качестве топлива разработана для экономичной транспортировки небольших спутников в космос.

Уникальная технология позволяет реализовать финансируемые из частных источников экологические и климатические проекты, исследовательские проекты, а также навигацию, телекоммуникации и многое другое. Потребность в коммерческих транспортных ракетах в Европе огромна.

«У нас уже есть большой объем заказов — на более 100 миллионов евро. Количество заказов увеличивается с каждым месяцем», — говорит Кристиан Стричер, соучредитель HyImpulse.

Новая многоступенчатая орбитальная ракета SL1, развертывание которой запланировано на конец 2025 года, имеет высоту 32 метра, весит 50 тонн и, в зависимости от веса полезной нагрузки, должна достичь высоты более 500 километров, то есть низкой околоземной орбиты. Ракета с полезной нагрузкой до 600 килограммов и высотой полета на низкие околоземные орбиты предназначена для экономичной транспортировки малых спутников в космос.

Напомним, гибридный ракетный двигатель в качестве топлива может использовать практически любое твёрдое горючее вещество — не только парафин, но и ПВХ, бутилкаучук и пр. В последние годы разработчики экспериментируют с различными веществами, чтобы сделать топливо наиболее экологичным, дешевым и эффективным.