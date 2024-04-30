В первой в истории Автономной гоночной лиге Абу-Даби соревновались гоночные автомобили, управляемые искусственным интеллектом.

Автономная гоночная лига Абу-Даби недавно провела свою первую гонку с призовым фондом в $2,5 млн. В гонке использовались специально модифицированные автомобили Dallara Super Form, работающие полностью автономно. Полное видео гонки было опубликовано 28 апреля на Youtube-канале THE RACE.

Автомобили с ИИ все еще нуждаются в доработке. Фото: Автономная гоночная лига Абу-Даби

Благодаря датчикам и искусственному интеллекту автомобили самостоятельно перемещаются по гоночной трассе. Несмотря на используемые технологии, гонка прошла не без трудностей. Еще до старта у автономных гоночных автомобилей возникли технические проблемы.

Непосредственно во время соревнований возникли уже серьезные трудности. Согласно отчету The Verge, беспилотные автомобили продемонстрировали неожиданные манёвры: они внезапно разворачивались, резко тормозили, врезались в ограждения или просто останавливались на обочине трассы.

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В первой гонке друг против друга соревновались четыре беспилотных автомобиля. Однако вскоре после старта лидирующая машина неожиданно развернулась, что побудило организаторов немедленно помахать желтым флагом. Напомним, в гонках взмах флага такого цвета означает опасность на трассе или препятствие, которое перекрывает всю трассу. Остальные машины прекратили движение и остались позади лидирующего болида. Эта ситуация привела к остановке всей гонки.

Тогда организаторы решили возобновить гонку. Второй заезд прошел более гладко, и победу одержала команда Мюнхенского технического университета.

Реакция зрителей на гонку оказалась неоднозначной. Многие зрители выразили разочарование и сочли гонку не стоящей просмотра, а со спортивной точки зрения просто скучной. Несмотря на технические проблемы, некоторые зрители были очарованы этой технологией, позволяющей беспилотным болидам участвовать в самых настоящих гонках.