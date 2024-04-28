По мнению многих аналитиков, Tesla ждет самый плохой год с 2012 года.

В начале этой недели Tesla сообщила о снижении квартальной прибыли на 55% по сравнению с первым кварталом 2023 года. И пока Илон Маск совершает турне по Китаю (он прибыл туда 28 апреля), свежую аналитику этих показателей представил портал Semafor.

После увольнений многочисленных сотрудников и значительного падения стоимости акций это очередная плохая новость для американского автопроизводителя.

Изображение: Tesla

Tesla сообщила, что выручка в первом квартале составила $21,3 млрд, что является самым большим снижением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 2012 года. Недавно компания объявила, что снизит цены на собственные автомобили. Причина этого очевидна: острая конкуренция со стороны старых и новых китайских автопроизводителей. В результате в Китае цены на Model 3 должны упасть.

реклама

Аналогичное снижение цен произошло в США и Европе, поскольку продажи упали в первом квартале. Кроме того, тысячи сотрудников вынуждены уйти. Согласно отчету Semafor, по крайней мере, Илон Маск оптимистично настроен. Сообщается, что он предполагает, что снижение цен будет иметь эффект и что Tesla сможет вернуться в плюс. По его логике, «отличный продукт» просто должен иметь «отличную цену», чтобы продажи снова стали «выдающимися».

Проблема в том, что Cybertruck, в частности, далек от того, чтобы стать «отличным продуктом», и в последнее время появляется все больше сообщений о многочисленных слабых местах электронного грузовика.

Доход, согласно Semafor, формируется из трех основных источников:

Автомобильная промышленность: выручка от продаж электромобилей, включая модели S, 3, X и Y (82% выручки).

Услуги и прочее: доходы от обслуживания автомобилей, сети нагнетателей и продажи автозапчастей и аксессуаров (11% выручки).

Производство и хранение энергии: доход от солнечной продукции и решений для хранения энергии, таких как Solar Roof и Powerwall (8% дохода).

Ключевые цифры за первый квартал:

Производство: 433 машины (-2% по сравнению с прошлым годом).

Поставки: 386 000 автомобилей (-9% по сравнению с прошлым годом).

Выручка упала на 9% в годовом исчислении до $21,3 млрд (убыток $1,0 млрд).

Средняя цена за автомобиль упала одновременно с поставками, что привело к снижению продаж автомобилей на 13% по сравнению с прошлым годом.

Валовая прибыль составила 17% (-3% за квартал).

Операционная рентабельность составила 5% (-3% за квартал).

Прибыль на акцию составила $0,45.

Также ходят слухи, что Tesla может отказаться от представления широкой публике более дешевой модели. До сих пор это считалось единственным способом не отставать от китайских конкурентов. Однако Илон Маск это опроверг, а в памятке акционерам также говорилось об ускорении производства «в том числе более доступных моделей».

Сообщается, что в рамках телеконференции Маск также продемонстрировал появление роботакси без руля. Сомнительно, что эта машина может изменить ситуацию. За последние шесть месяцев акции Tesla упали на 32% — и прогноз на оставшуюся часть года выглядит не намного лучше. Уолл-стрит ожидает, что прибыль на акцию Tesla в 2024 году составит всего $3,02, что более чем на два процента ниже прошлогодних показателей.