Биткоин в очередной раз показывает себя как индикатор геополитической напряженности. Колебания курса BTC происходят по мере обострения напряженности в отношениях между Израилем и Ираном.

В субботу вечером, 13 апреля, цена биткоина упала более чем на 5% за час, поскольку начали распространяться новости о возможных военных действиях между Израилем и Ираном. BTC немного восстановился ночью 14 апреля после того, как Иран объявил, что приостанавливает атаки. К 17 апреля криптовалюта так и не смогла оправиться от потрясений на прошедших выходных.

Изображение из открытых источников Дело в том, что ситуация остается взрывоопасной, поскольку, как сообщается, теперь Израиль готовит нападение на Иран. Хотя США заявили, что не будут поддерживать Израиль, подготовка к возможной атаке, судя по всему, уже завершена. Неопределенность относительно сроков и характера операции оказывает дополнительное давление на рынки.

Эта неопределенность отражается не только на рынке криптовалют, но и на традиционных классах активов, таких как акции. Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 1,2% и 1,6% соответственно.

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Помимо биткоина, продолжающаяся геополитическая напряженность также влияет на альткоины, которые в последнее время пострадали от резких колебаний цен. Общая рыночная капитализация альткоинов упала до $600 млрд с $790 млрд в начале месяца.

Золото, которое обычно растет во время кризисов, также немного упало в цене. Но при текущей стоимости в $2385, оно остается популярной инвестицией в нестабильные времена. Рынки чувствительны к геополитическим событиям, и биткоин снова оказался в центре этой напряженной среды.

Крупнейшая криптовалюта фактически упала на 10% в рамках недельного тренда и 17 апреля торгуется на уровне $63 800.

Ориентировочно халвинг BTC произойдет 20 апреля. Многие инвесторы пытаются зафиксировать прибыль и продают монеты. Дефицит криптовалюты после халвинга приведёт к росту цен, в то время как спрос останется прежним, но многие эксперты полагают, что влияние события на цену биткоина будет отложено на несколько недель или месяцев.

Кроме того, последствия отчета по индексу потребительских цен в США могут привести к дальнейшему падению курса BTC. Данные по инфляции в стране оказались неожиданно высокими. Многие финансовые рынки негативно отреагировали на эту новость, поскольку ожидали падения ключевых процентных ставок в США. Периоды низких процентных ставок обычно побуждают инвесторов к более активным спекуляциям.

Негативная динамика цен в преддверии халвинга влияет не только на сам биткоин. Новая негативная тенденция бьет по некоторым другим криптовалютам даже сильнее, чем по лидеру рынка. Ethereum снизился на 4,25% в дневном тренде. За последние семь дней вторая по величине криптовалюта упала на 14,65% и сейчас торгуется на уровне $3070.

По данным CoinMarketCap, весь крипторынок теперь оценивается в $2,3 трлн. Особенно сильно упали в цене мем-криптовалюты Ordi и BONK. Они потеряли около 40% своей стоимости за последние семь дней.