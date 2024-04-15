Турция подала заявку на присоединение к китайско-российскому проекту Международной лунной исследовательской станции (ILRS), которая призвана составить конкуренцию американской программе «Артемида».

В международной гонке за покорение Луны мир начинает делиться на два лагеря. С одной стороны, есть американская программа «Артемида», цель которой — создать на Луне научный центр. Второй лагерь — Китай и Россия с планируемой Международной лунной исследовательской станцией (ILRS). Как сообщают государственные и китайские СМИ, Турция подала заявку на присоединение к китайско-российской инициативе.

Проект Международной лунной исследовательской станции. Изображение из открытых источников

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Согласно информации, представленной на сайте Национального космического управления Китая, целью проекта является создание в сотрудничестве с Россией постоянной базы на естественном спутнике Земли. На базу будут прилетать запущенные ракетой-носителем «Союз-2» корабли, а также зонды серии «Луна» для исследовательских миссий. Кроме того, рассматриваются миссии в сотрудничестве с другими партнерами.

Китайско-российское соглашение по проекту Международной лунной исследовательской станции было подписано в 2021 году, и именно с этого момента начался исследовательский этап, включающий использование научных результатов миссии «Чанъэ-4».

Задача России — реализация миссии «Луна-25-27» для исследования возможного места для базирования станции. Этап исследований должен завершиться в 2025 году, но уже есть задержки из-за неудачной миссии «Луна-25» в августе 2023 года.

Фаза строительства станции должна начаться в 2030 году. Помимо дальнейших научных миссий, планируется доставить на поверхность Луны большое количество грузов, а затем построить объекты за пять миссий в рамках проекта ILRS, включая командный центр, исследовательские станции или энергетические установки. Весь объект должен быть построен к 2035 году.

По данным знакомых с ситуацией источников, информацию о подаче Турцией заявки подтвердил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. Космический сектор Турции в настоящее время отстаёт от США, Китая, России или Европы. Однако в последние месяцы был заметен значительный прогресс. Прекрасным примером является январский полет корабля Crew Dragon в рамках миссии Ax-3 на Международную космическую станцию (МКС) под управлением турецкого пилота Альпера Гезеравчи.

В одном из интервью на Международном астрономическом конгрессе в 2023 году президент космического агентства Турции рассказал о лунной программе, согласно которой техника для проведения научных исследований должна быть доставлена на Луну к 2026 году. В ходе Конгресса турецкая сторона также провела встречу с представителями Национального космического агентства Китая. Состоявшийся диалог охарактеризовали как «плодотворный».