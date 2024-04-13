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Новый бюджетный китайский пикап BYD тестируется в Мексике

Гибридный автомобиль должен передвигаться по пересеченной местности и стоить менее $30 000.
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Китайский производитель автомобилей BYD тестирует пикап на бездорожье в Мексике. Первые слухи об автомобиле в стиле Ford Ranger появились в 2023 году. Соответствующее видео издание Car News China распространило на платформе YouTube.

Как сообщает Car News China, пикап базируется на той же платформе DMO, что и внедорожник Leopard 5, который BYD выпускает под внедорожным суббрендом «Fang Cheng Bao Bao». DMO означает «Двойной режим бездорожья».
Пикап BYD. Фото: BYD 
Leopard 5 — гибридный автомобиль, большая часть мощности которого поступает от двух электродвигателей. Пока еще неназванный пикап BYD , вероятно, также будет оснащен 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 135 кВт. По данным BYD, общая мощность должна составить 350 кВт; для сравнения у Leopard 5 — 505 кВт.

Информации о ёмкости аккумулятора пока нет. В Leopard 5 установлена батарея емкостью 31,8 кВтч, которая могла бы быть и у пикапа. Должны быть доступны устройства V2L, то есть зарядные устройства, использующие аккумулятор электромобиля.

Полный привод должен распределять крутящий момент между передней и задней осью в зависимости от нагрузки. Транспортное средство сможет самостоятельно и быстро реагировать в случае заносов, например, на гололеде.

Технология Cell-to-Chassis Technology (CTC) призвана снизить вес автомобиля и повысить его устойчивость. Это приведет к «лучшим в отрасли показателям» по шуму и вибрации.

Пикап получит камеру обзора на 540 градусов. Она обеспечивает круговой обзор на 360 градусов и обзор днища на 180 градусов. Это решение призвано помочь при движении по труднопроходимой местности. Также известно, что пикап имеет длину 5 457 мм и ширину 1 971 мм при колесной базе 3 260 мм.

BYD не назвал возможную цену авто. Китайский сайт Fast Technology оценивает его в 200 000 юаней ($26 000). Пока неясно, когда пикап появится на рынке. По данным Car News China, он должен сойти с конвейера ближе к концу года.

Вряд ли он будет продаваться в Европе на старте. В настоящее время BYD предлагает в ЕС 7 моделей, однако внедорожники в их число не входят.

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