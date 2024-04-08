В мае прошлого года нейтронная звезда столкнулась с объектом, который мог быть очень маленькой черной дырой, как сейчас предполагают астрономы.

В мае 2023 года детектор гравитационных волн LIGO (обсерватории в Ливингстоне, США) получил сигнал о массивном космическом столкновении. При столкновении массивных объектов в космосе возникают искажения пространства-времени, которые распространяются подобно волнам и могут быть измерены на Земле.

Рассматриваемое столкновение было особенным. Один из двух столкнувшихся объектов почти наверняка был нейтронной звездой, но другой остался загадкой для астрономов.

Гравитационные волны возникают при столкновении массивных объектов во Вселенной. Изображение: НАСА

В начале апреля ученые представили первые данные об этом событии. Как сообщает Gizmodo, загадочный объект имел массу в 2,5–4,5 раза больше Солнца. Эта была бы довольно большая масса для нейтронной звезды и совсем небольшая для черной дыры. Поэтому исследователи склонны предполагать, что это была очень маленькая черная дыра. Столкновения, подобные тем, что представлены сигналом GW230529_181500, могут происходить во Вселенной чаще, чем считалось ранее. Также астрономы представили инфографику, иллюстрирующую данные, связанные с событием гравитационной волны GW230529.

Инфографика иллюстрирует данные, связанные с событием гравитационной волны GW230529. Изображение: Обсерватория Лазурного Берега

Нейтронные звезды образуются, когда массивные звезды распадаются в конце своей жизни. Это особенно плотные, но маленькие объекты. Черные дыры, с другой стороны, происходят из еще более массивных объектов, они меньше и плотнее и обладают настолько сильным гравитационным притяжением, что даже лучи света не могут покинуть их. Детекторы гравитационных волн специализируются на измерении толчков в пространстве-времени и являются эффективным инструментом для обнаружения космических столкновений, произошедших на больших расстояниях.

реклама

Анализ сигнала GW230529_181500 занял несколько месяцев. Результаты были обобщены в исследовании, проект которого теперь опубликован на сайте обсерватории LIGO.