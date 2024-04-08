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В мае 2023 года детектор гравитационных волн LIGO (обсерватории в Ливингстоне, США) получил сигнал о массивном космическом столкновении. При столкновении массивных объектов в космосе возникают искажения пространства-времени, которые распространяются подобно волнам и могут быть измерены на Земле.
Рассматриваемое столкновение было особенным. Один из двух столкнувшихся объектов почти наверняка был нейтронной звездой, но другой остался загадкой для астрономов.
В начале апреля ученые представили первые данные об этом событии. Как сообщает Gizmodo, загадочный объект имел массу в 2,5–4,5 раза больше Солнца. Эта была бы довольно большая масса для нейтронной звезды и совсем небольшая для черной дыры. Поэтому исследователи склонны предполагать, что это была очень маленькая черная дыра. Столкновения, подобные тем, что представлены сигналом GW230529_181500, могут происходить во Вселенной чаще, чем считалось ранее. Также астрономы представили инфографику, иллюстрирующую данные, связанные с событием гравитационной волны GW230529.
Нейтронные звезды образуются, когда массивные звезды распадаются в конце своей жизни. Это особенно плотные, но маленькие объекты. Черные дыры, с другой стороны, происходят из еще более массивных объектов, они меньше и плотнее и обладают настолько сильным гравитационным притяжением, что даже лучи света не могут покинуть их. Детекторы гравитационных волн специализируются на измерении толчков в пространстве-времени и являются эффективным инструментом для обнаружения космических столкновений, произошедших на больших расстояниях.
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Анализ сигнала GW230529_181500 занял несколько месяцев. Результаты были обобщены в исследовании, проект которого теперь опубликован на сайте обсерватории LIGO.