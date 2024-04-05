Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
ИИ улучшает производительность вертикальных ветряных турбин на 200%
До сих пор вертикальные ветряные турбины встречались крайне редко, несмотря на их многочисленные преимущества. Швейцарские исследователи используют алгоритм искусственного интеллекта для разработки таких турбин.

реклама

Вертикальные ветряные турбины — это разновидность обычного ветрогенератора. Турбины волнообразно вращаются вокруг вертикальной оси вместо привычной горизонтальной оси. Они бывают разной формы: одни напоминают венчики, другие имеют форму спирали.
Вертикальная ветряная турбина. Изображение из открытых источников
То, как именно спроектирована форма лопастей, определяет количество электроэнергии, которую станции затем генерируют. Швейцарские исследователи использовали алгоритм искусственного интеллекта, чтобы удвоить мощность таких ветряных турбин.

Самая большая проблема с вертикальными лопастями — это явление, называемое динамическим срывом. Сильные порывы ветра создают вихри, которые, в свою очередь, создают слишком большую нагрузку на лопасти и приводят к их поломке. Сильный ветер создает не много электричества, а скорее большой ущерб. Поэтому современные вертикальные турбины необходимо отключать при слишком высоких скоростях ветра.

реклама

Однако есть преимущества, которые стоит отметить. Поскольку лопасти вращаются медленнее, то производят меньше шума, чем горизонтальные ветряные турбины. Они имеют более высокую плотность энергии, поскольку требуют меньше места, чем классические ветряные турбины. Из-за оси вращения они также считаются менее опасными для птиц.

Несмотря на проблемы, швейцарские исследователи считают, что у вертикальных ветряных турбин большое будущее. С помощью датчиков и искусственного интеллекта они хотят решить проблемы и улучшить производительность вертикальных турбин.

Видимо, им это удалось. В опубликованном исследовании на сайте nature.com они сообщают об успехах. Ученые использовали искусственный интеллект для определения оптимального строения лопастей несущего винта. Они разработали 2 профиля и смогли повысить эффективность на 200%. Таким образом, им также удалось снизить вредные для конструкций вибрации на 77%. Профили не только увеличивают выработку электроэнергии, но и повышают устойчивость.

При разработке профилей (типов строения) использовались датчики для измерения силы воздуха, действующей на лопасти. Они провели дальнейшие измерения с разными углами поворота лопастей и скоростью ветра. Используя эти профили, алгоритм искусственного интеллекта смоделировал более 3500 дополнительных профилей. ИИ всегда выбирал лучшие профили производства энергии и надежности, а затем комбинировал их.

Исследователи в итоге смогли определить два лучших профиля. Правильный угол лопастей ротора не только уменьшит вихри, но и оттолкнет их в нужный момент. Возникающий в результате нисходящий поток способствует выработке энергии.

Таким образом, вертикальные турбины, лопасти которых можно регулировать по углу, могут достичь более высоких показателей эффективности с этими профилями. Однако эту технологию еще необходимо протестировать в полевых испытаниях.

#технологии #искусственный интеллект #энергетика #ветряные турбины
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
11
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
12
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
1
На Украине снова "пересчитали", сколько высокоточных крылатых ракет осталось у России
3
Эксперт заявил о значительном превосходстве систем ИИ на российских дронах над аналогами ВСУ
+
Qualcomm заявила, что ее процессор Snapdragon X Elite уничтожит Intel Meteor Lake
1
Появилась информация, намекающая на выпуск доступных смартфонов Samsung Fan Edition
+
Раздача токена W превращает криптопротокол Wormhole в ДАО стоимостью в миллиард долларов
+
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
7
PowerColor представила белую видеокарту Radeon RX 7800 XT Hellhound Sakura
+
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
+

Популярные статьи

Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
181
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
8
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
12
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
208
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
62
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
50
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
1
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
43

Сейчас обсуждают

jsth
13:24
Странно, а что за проц и память? Просто он имеет значение сильно в этой игре. Но вообще, 5600 это по дефолту задушенная карта, ее надо немного настроить и тогда она будет как 5700. У меня была 5700 (о...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Чаtо - Боt
13:24
Шнобелястый, ну сколько ещё ты можешь тут публично сраться от страха? У тебя хоть трохi гiдности сохранилось?
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Валерий Жигалов
13:20
Брал за 9к бу 5600 на замену 2600, на б450, норм проц, ФПС вырос при той же видеокарте, 1080ти. Гонится на +300мгц без напряга, под дарк рок 4 темп низкие.
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Skonik Aka
13:19
OnlyOffice тоже годный! Больше других понравился
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
Просто Вова
13:18
Прогноз на 19 век - паровые машины полностью заменят людей! Прогноз на 20 век - компьютеры полностью заменят людей! Прогноз на 21 век - ИИ полностью заменит людей! Делать прогнозы - дело неблагодарно...
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
OgoGoLog
13:07
А что, бомбят только нацистов? А, борец с режимом? Пром зона Харькова во всю пыхтела во благо 404. Смотреть на неё что ли?
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Enforsen Bsv
13:07
... нефтянки в России и не хватает)))
Япония вводит запрет на экспорт в РФ аккумуляторов, автомобильных масел и оборудования для нефтяной промышленности
OgoGoLog
13:06
Это не первый твой видос. Один акк назад ты вообще утверждал, что под статьёй у Кутуза это был твой первый и единственный раз. "Твоим дедуктивным способностям позавидовать можно!" Завидуй молча.
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
REY_B_
13:04
Вообще-то как раз благодаря краху строительного сектора и долгам LGFV на 9 триллионов Китай планирует динамично развиваться. Разница тут, что Китай следует по пути классического капитализма, а облигац...
Несмотря на долги LGFV в $9 трлн, Китай намерен сохранить рост экономики на уровне 5%
Фартовый
13:00
вот ты и спалился, унылый Вежлевчук, с чем я тебя цветастого кловуна и поздравляю, геббельс давай последние новости из рейха
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем