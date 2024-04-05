Чат-бот Dall-E позволяет изменять области изображения и всю картинку. Редактор должен появиться в мобильном приложении ChatGPT.

Программа создания ИИ-изображений Dall-E от OpenAI уже давно впечатляет своими визуальными представлениями, генерируемыми из подсказок пользователя. Но до сих пор редактировать изображения после их создания было не так просто.

Ситуация скоро изменится, потому что OpenAI представила новую функцию для своего искусственного интеллекта изображений. Об этом сообщает Golem. С помощью редактора можно легко впоследствии менять изображения, созданные Dall-E, в том числе корректировать детали картинки. Однако функция пока доступна не всем пользователям.

Использование инструмента редактирования изображений Dall-E. Изображение: OpenAI

Чтобы активировать редактор, пользователям нужно просто щелкнуть по изображению, созданному Dall-E, а затем нажать кнопку «Выбрать» в меню вверху справа. Затем пользователям необходимо выбрать область изображения, которую они хотят изменить. Также можно изменить размер выделенной области. В левом верхнем углу интерфейса редактора есть шкала. OpenAI рекомендует сделать область изменения как можно большей.

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После того, как был выбран сектор на изображении, можно редактировать его с помощью письменных команд. Это решение дает возможность добавлять новые элементы. Для этих дополнительных элементов Dall-E использует стиль, выбранный для всего изображения. Вместо добавления элемента можно его удалить. ИИ заполняет пространство фоном изображения. Можно изменить выбранные области.

Также можно менять изображения целиком. Например, отобразить изображение в черно-белом режиме. Последующее редактирование изображений также работает в приложении ChatGPT.

Осенью 2023 года OpenAI интегрировала последнюю версию своего графического ИИ Dall-E 3 в приложение текстового ИИ ChatGPT. Это решение исключило промежуточный этап создания подсказки для создания изображения. Вместо этого можно ввести команду в ChatGPT на естественном языке.

Редактор Dall-E будет доступен через мобильное приложение ChatGPT. Функция, судя по всему, должна постепенно дойти до всех пользователей, сообщает Golem.