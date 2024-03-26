В России планируют регулирование всей криптовалютной индустрии, а не запрет конкретных цифровых монет. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что необходимо регулирование всей криптоэкосистемы, а не запрет конкретных криптовалют. Заявление было сделано в разговоре с государственным информационным агентством ТАСС.

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Силуанов подчеркнул необходимость заключения соглашения между Минфином и ЦБ России, чтобы найти золотую середину в регулировании криптовалют. Что особенно примечательно, министр не упомянул какие-то конкретные криптовалюты, а выступил за комплексное регулирование всего криптосектора.

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Он также пояснил, что правительству необходимо понять, как можно использовать криптовалюты. Этот вопрос неоднократно обсуждался в последние годы, и министр уверен, что решение будет найдено.

Еще в 2022 году позиции Минфина и ЦБ РФ разошлись, когда речь зашла о регулировании криптовалют в стране. Позже тему регулирования на некоторое время оставили, а всё внимание правительства и регуляторов было сосредоточено на разработке цифрового рубля.

Особо стоит отметить, что Силуанов не упомянул какие-либо конкретные криптовалюты в своем заявлении. Он выступал за регулируемый подход ко всей криптоэкосистеме — без ссылки на конкретные токены, такие как биткоин (BTC).

Министр финансов также затронул тему майнинга и подчеркнул важность обсуждения того, в какой степени следует использовать добычу цифровых монет. В этом контексте соглашение с центральным банком имеет решающее значение.

Россия выделяется как одна из стран, которые продвинулись дальше всего в тестировании цифровых валют центральных банков (CBDC). После того, как Китай запретил всю криптовалютную деятельность в стране в 2021 году, большинство майнеров мигрировали в соседние страны, такие как Россия и Казахстан, а затем в США, где базируется множество крупных компаний.

Эти последние заявления представителей правительства РФ могут указывать на то, что страна переосмысливает свою стратегию, когда дело касается криптовалют. Учитывая недавние события и перенос деятельности по добыче криптовалют из Китая в другие страны, включая Россию, это может стать важным поворотным моментом в глобальной криптовалютной индустрии.