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kosmos_news
JP Morgan: iPhone SE 3 позволит Apple привлечь 1,4 миллиарда пользователей Android
Бюджетная модель iPhone SE 3, которая вышла в 2022 году, должна привести к переходу миллиарда пользователей с Android на iOS. Так считает аналитик JP Morgan.

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Конкуренты Apple, такие как Samsung и Huawei, должны подготовиться к крупному уменьшению пользователей. Аналитик Самик Чаттерджи из JP Morgan прогнозирует, что iPhone SE может привлечь 1,4 миллиарда пользователей Android на платформу Apple.

Изображение из открытых источников

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Аналитики JP Morgan оправдывают свой смелый прогноз тем, что модель Apple SE является первой с 5G, а Apple продает iPhone с новым стандартом связи в среднем ценовом сегменте.

В качестве дополнительного аргумента JP Morgan называет программу Apple trade-in, в рамках которой покупная цена iPhone снижается за счет возврата старого смартфона. Программа обмена Apple может снизить цену модели iPhone SE с 5G на $399.

По словам Чаттерджи, известного своей осведомленностью, эти две причины должны побудить половину всех пользователей Android перейти на устройства от Apple. 

Прогноз Чаттерджи может показаться слишком оптимистичным для Apple. Возникает вопрос: зачем нужен iPhone SE? Предшественник, iPhone SE (2020), продавался хорошо, но отставание от абсолютного бестселлера, iPhone 11, было огромным.

Кроме того, все известные производители смартфонов на Android предлагают бюджетные гаджеты с модемами 5G. Даже устройства стоимостью менее $200 имеют новый стандарт беспроводной связи, что говорит о том, что Apple в конечном итоге снова довольно поздно внедрила эту технологию.

Кроме того, контрактным производителям Apple никогда не удастся создать такое количество устройств на фоне кризиса поставки чипов, даже если половина всех пользователей Android внезапно выберет iPhone SE. Потому что, помимо оптимистичных прогнозов, JP Morgan также называет более реалистичный прогноз продаж устройства в 30 миллионов единиц. Кстати, это совпадает с цифрами аналитиков Trendforce.

#смартфон #android #технологии #iphone se 3
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