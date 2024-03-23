В начале марта США опубликовали рисунок НЛО и некоторые подробности о неизвестных летающих объектах.

26 января 2023 года пилот ВВС заметил необъяснимые небесные явления над Мексиканским заливом. Это происшествие стало темой слушаний в Конгрессе США. В марте 2024 года были обнародованы новые документы, в которых инцидент описывается более подробно.

Источник изображения: Reuters

Всего пилот увидел 4 летающих объекта, причем основной объект по форме и размерам был похож на «космический корабль «Аполлон» 1960-х годов. Нижняя часть объекта была освещена «оранжево-красным» светом, а верхняя описывалась как «трехмерный конус», состоящий из «серых пластин».

Как видно на эскизе летающего объекта (предоставлен Reuters), воздух «размыт», но дыма под объектом не образовалось. Это может указывать на оптические искажения, вызванные горячим воздухом или на то, что объект движется с высокой скоростью. Сообщается, что именно так выглядел летающий объект. Источник изображения: FOIA

Летающий объект летел на высоте около 5000 метров, второй и третий объекты пролетели на несколько сотен метров выше. Четвертый летающий объект не удалось обнаружить радару, поэтому его высота полета неизвестна.

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Причиной тому стала проблема с радаром, возникшая при приближении к основному объекту примерно на километр. Радар оставался отключенным до конца миссии, и расследование показало, что сработал автоматический выключатель. Причину отключения не удалось точно диагностировать.

Видео инцидента не было опубликовано. В сообщении также не упоминается, на каком самолете летел пилот, увидевший летающие объекты. Однако, возможно, речь идет об истребителе F-22 Raptor, который стартовал с военной базы Эглин в американском штате Флорида.

Эти истребители оснащены так называемой системой пассивного предупреждения о приближении ракет N/AAR-56 (PMAWS), которая использует ряд инфракрасных датчиков на самолете для предупреждения о приближающихся ракетах. Эта система также способна фотографировать близлежащие объекты.

Политик-республиканец Мэтт Гетц представил эти изображения Конгрессу США в июле прошлого года. Он сказал: «Эти объекты нельзя отнести к техническим аппаратам, произведенным США или кем-либо из наших противников».