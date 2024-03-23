Волновая электростанция (ВЭС) CorPower прошла испытание на выносливость и выдержала волны высотой 18 метров. Она будет генерировать на 300% больше энергии, чем аналоги.

Шведская компания CorPower завершила первые практические испытания своей волновой электростанции. Это так называемая поплавковая станция. Волновая электростанция (ВЭС) испытывалась у берегов Португалии в течение 6 месяцев.

Волновая электростанция C4. Фото: CorPower

С помощью специальной конструкции ВЭС CorPower хочет доказать, что волновые электростанции могут быть достаточно надежными, чтобы противостоять атлантическим штормам. Электростанция С4 пережила 4 сильных шторма — в одном из них волны достигли высоты до 18,5 метров.

C4 автоматически подстраивается под высоту волны. Если волны становятся слишком высокими, выработка электроэнергии значительно снижается, а буй фиксируется так, чтобы его не снесло высокими волнами.

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Автоматическая адаптация к морским условиям также используется для улучшения выработки электроэнергии. Как и большинство волновых электростанций, C4 закреплена на морском дне. Волны перемещают поплавок вверх и вниз по насадке. Внутри это движение преобразуется в энергию генератором.

C4 адаптируется к движениям волны так, что его раскачивание вверх и вниз вдвое превышает амплитуду волны. По мнению CorPower, это удается, поскольку поплавок (буй) не точно следует за движением волны, а скорее немного отстает и тем самым получает дополнительный импульс, который впоследствии генерирует больше энергии.

CorPower считает, что поплавковая электростанция, использующая эту технологию, будет генерировать на 300% больше энергии, чем традиционная волновая электростанция.

Поплавок буя имеет высоту 19 метров и диаметр 9 метров. Для теста была ограничена максимальная способность перемещаться. Таким образом, можно было генерировать максимум 600 кВт мощности.

C4 в настоящее время находится на суше для оценки износа за 6 месяцев. Приводная система также будет модифицирована таким образом, чтобы буй производил энергию при более высоких волнах. Максимальные 850 кВт должны быть выработаны на следующем этапе испытаний.

План CorPower заключается в строительстве парка волновых электростанций. Они способны обеспечить энергией тысячи домохозяйств. По сравнению с морскими ветряными турбинами они более экономичны. На квадратном километре моря парк будет генерировать в 3–5 раз больше энергии, чем парк с плавучими ветряными турбинами.

Когда речь идет о затратах, энергия ветра по-прежнему имеет преимущество. Первый парк волновых станций планируется ввести в эксплуатацию у берегов Ирландии в 2026 году, ее номинальная мощность составит 5 мегаватт. Мегаватт-час должен стоить около €260. Для европейских морских ветряных электростанций мегаватт-час в настоящее время стоит от €30 до €80.

Чем крупнее станция или чем их больше, тем дешевле должна быть цена. CorPower стремится к номинальной мощности в 20 гигаватт. Тогда мегаватт-час будет стоить от €30 до €40. Однако если будет использоваться C4 мощностью 850 кВт, потребуется более 23 000 ВЭС.

В любом случае волновые электростанции станут идеальным дополнением к системам электроэнергетики. Перебои в поставках можно компенсировать за счет энергии ветра и солнца.