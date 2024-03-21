Соучредителя Terraform Labs (TFL) До Квона экстрадируют в Южную Корею. В США он является фигурантом дела о мошенничестве.

Почти год назад в Черногории был арестован До Квон, основатель Terraform Labs. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю, запустившему блокчейн Terra, обвинение в мошенничестве на миллиарды долларов. С тех пор обсуждалась дальнейшая судьба Квона — и теперь очевидно, что предпринимателя депортируют в его родную страну Южную Корею, а не в США. Об этом стало известно в четверг, 21 марта.

Основатель Terraform До Квон. Изображение: Terraform Labs Апелляционный суд подтвердил решение предыдущей инстанции. И родная страна Квона, Южная Корея, и США подали запросы об экстрадиции в балканскую страну.

До Квон — основатель стейблкоина Terra. В мае 2022 года токен блокчейна Luna рухнул, и инвесторы потеряли много денег. Достигнув максимума в $116 в начале апреля 2022 года, токен обычно торговался между $50 и $100. Цена Luna резко упала 5 мая 2022 года.

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За неделю цена упала почти до нуля долларов. Сообщается, что в результате краха инвесторами было потеряно в общей сложности $42 млрд.

Попытки возродить блокчейн Terra не принесли успеха. После краха старого токена LUNA и «стейблкоина» Terra USD (UST) До Квон пытался спасти дело всей своей жизни. Состоявшийся перезапуск сети должен быть успешным, благодаря отделению старого блокчейна и создания нового токена LUNA.

Но всё пошло не по плану: после того, как новый токен вышел на рынок, его цена снова сразу же рухнула. Стартовая цена составляла около $20, но вскоре упала до $7, поэтому LUNA 2 потеряла более 70% своей стоимости за пару дней. Чтобы отличать два криптоактива, оригинальный токен LUNA торговался под названием «Terra Classic» (LUNAC).

«Стейблкоин» UST был переименован в «TerraClassicUSD» и стоит всего около 3 центов. Привязка к доллару США была потеряна и не могла быть восстановлена. UST больше не играл роли в возрожденной экосистеме Terra.

Однако было несколько бирж, включая Bybit, Kucoin, Kraken, MEXC, Huobi или Gate.io, которые позволяли торговать новым токеном LUNA. Крупные игроки, такие как Coinbase, Binance, не хотли связываться с рисковым активом.

Доверие к Terra и основателю До Квону сильно пошатнулось — и ядро проекта, а именно алгоритмический стейблкоин, исчезло.

Квон сбежал после того, как криптовалюта рухнула. Интерпол разыскивал его с международным ордером на арест. После слухов о том, что Квон находится в Сербии, в марте 2023 года его арестовали в Черногории при попытке вылететь в Дубай. Вопрос о том, в какую страну его депортировать, волновал суды многих государств. Сначала было неясно, состоится ли вообще депортация.

Суд даже принял предварительное решение в пользу экстрадиции в США. Однако впоследствии апелляционный суд постановил, что Квон должен поехать в Южную Корею. Теперь это решение окончательно подтверждено. Квон больше не может возражать против этого решения. Адвокат Горан Родич сообщил агентству AP, что удовлетворен этим решением. Пока неясно, когда будет депортирован его клиент. Подробности предстоит уточнить министерствам юстиции Черногории и Южной Кореи.