AC-130J Ghostrider и в будущем придется обходиться без лазерного оружия. Самолет откажется и от части артиллерийского орудия.

Культовый самолет AC-130J Ghostrider все-таки не получит лазерное оружие. Знаменитый винтовой самолет, принимавший участие еще во Вьетнамской войне, также лишится 105-мм гаубицы. Об этом пишет портал The War Zone.

AC-130J Ghostrider. Изображение: ВВС США AC-130J Ghostrider фактически должен был стать первым самолетом в вооруженных силах США, оснащенным 60-киловаттным лазерным оружием в рамках программы AHEL (Airborne High Energy Laser). Однако этот план был отменен.

«После того, как лазерная система AHEL достигла значительных показателей в наземных испытаниях под открытым небом, возникли технические проблемы», — приводится причина отказа от нового типа оружия.

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Возникшие задержки не позволили провести испытания оружия под обозначением AC-130J. Первые испытательные полеты должны были состояться в 2021 году. Осенью 2023 года испытания были перенесены на январь 2024 года. Однако все сроки прошли.

«Программа перешла к наземным испытаниям, чтобы улучшить надежность и обеспечить успешную передачу технологию другим разработчикам», — говорится в заявлении компании.

Неизвестно, какие «другие организации» имеются в виду. ВМС США разработали лазер мощностью 60 киловатт для кораблей под названием HELIOS. ВМС также участвуют в программе AHEL. Как и в случае с AHEL, генеральным подрядчиком системы является оборонная компания Lockheed Martin.

Армия и Корпус морской пехоты США работали над различными видами энергетического оружия воздушного и наземного базирования. ВВС, со своей стороны, разработали Self-protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD) — систему, которая предназначена для отражения приближающихся ракет с помощью лазерных лучей и для активной борьбы с целями. Первые летные испытания SHIELD планируется начать в 2025 году, но текущий статус проекта неясен.

В парке ВВС имеется 30 самолетов AC-130J Ghostriders. Тяжеловооруженные самолеты ранее использовались в качестве непосредственной поддержки наземных сил специального назначения. Арсенал в текущем варианте состоит из 30-мм пушки, 105-мм артиллерийской пушки, а также ракет и бомб. Однако модернизация самолета может привести к потере артиллерийской части.

Согласно последней заявке, поданной на 2024 финансовый год, в планы Ghostrider входит удаление и модификация кормовой системы вооружения для оптимизации рабочей нагрузки экипажа. Экипаж самолета будет сокращен.

Командование специальных операций ВВС инициировало переоборудование AC-130J после обсуждений о том, как этот самолет может быть использован против Китая в будущих конфликтах на Тихом океане. Проект AHEL предназначен для выполнения миссий низкой интенсивности. Лазер можно наводить на отдельные цели, выводя их из строя до вмешательства специального подразделения. Например, выводить из строя транспортные средства и системы связи террористической группы, которую можно таким образом нейтрализовать.

Другие варианты C-130 экспериментируют со специальной системой вооружения под названием Rapid Dragon. Пусковые системы крылатых ракет загружаются на поддоны и сбрасываются с погрузочных площадок грузовых самолетов с помощью парашютов. Крылатые ракеты взлетают в воздух и сдерживают ПВО противника. Поэтому также рассматривается возможность оснащения Ghostrider высокоточными боеприпасами, чтобы он мог лучше противостоять системам ПВО противника.