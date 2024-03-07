Эксперты портала Dxomark оценили камеры смартфонов и определили лучшие. Возглавляют список, модели смартфонов не от Google, Apple или Samsung, а от производителя из Китая.

У нового iPhone и Pixel 8 Pro одни из лучших камер. В новом тесте камеры на платформе Dxomark, обе модели проиграли смартфону Huawei. По данным Dxomark, сотовым телефоном с лучшей камерой является Huawei Mate 60 Pro+, за ним следуют Huawei P60 Pro и смартфоны Apple и Google.

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Mate 60 Pro+ — новейшая флагманская модель китайского производителя Huawei. По мнению экспертов, у него лучшая камера для смартфонов, которую они когда-либо тестировали. Камера показала лучшие результаты фото и видео практически во всех тестируемых областях. Несмотря на хорошую камеру, смартфону, скорее всего, не будет уделяться должного внимания за пределами Китая из-за отсутствия сервисов Google.

Мало того, что основная камера показала себя превосходно в большинстве тестовых сценариев, но зум, автофокус и сверхширокоугольная камера также были впечатляющими. Эксперты также высоко оценили стабилизацию видео — она была одной из лучших, которые эксперты Dxomark до сих пор тестировали.

Согласно результатам тестов, камера особенно хорошо работает при съемке пейзажей и портретов, поскольку она может воспроизводить очень широкий спектр цветов. Автофокусировка камеры быстрая и точная, а стабилизация видео работает отлично.

Объектив с увеличением 3,5x обеспечивает приятную макроперспективу. Смартфон имеет переменную диафрагму, которая позволяет регулировать глубину резкости по мере необходимости.

Но тестеры обнаружили несколько проблем. Например, они жалуются, что в видео мало деталей при высокой контрастности и плохом освещении. Они заметили, что видеозаписи в помещении и при плохом освещении могут быть несколько пикселизированными. Что касается шума и текстуры, другие модели показали лучшие результаты в тесте Dxomark.

Также есть проблемы в фоторежиме. Экспертов не устраивала передача цветов кожи и контрастов лиц, если позади человека находился источник света. На некоторых фотографиях и видео были заметны такие артефакты, как ореолы или сдвиги цветовых тонов.

Кстати, продажи iPhone в Китае в начале года упали почти на четверть. Все больше и больше пользователей смартфонов обращаются к местным продуктам. По данным исследовательского центра Counterpoint, за первые шесть недель 2024 года продажи iPhone в КНР упали на 24% в годовом исчислении.

Huawei считается главным конкурентом Apple и смогла увеличить продажи на 64%. По мнению аналитиков Counterpoint, это связано с тем, что Apple приходится делить рынок в верхнем ценовом сегменте с набирающим силу игроком Huawei, в то время как продажи в среднем ценовом сегменте доминируют Oppo, Vivo и Xiaomi. Apple в настоящее время находится на четвёртом месте среди крупнейших поставщиков смартфонов в Китае. Huawei же почти удвоила этот показатель до 16,5% и находится на втором месте.