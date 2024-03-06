ВВС США проводят испытания в Тихом океане своего нового гиперзвукового оружия AGM-183A.

В последнее время было мало новостей о новом гиперзвуковом оружии ВВС США. Ходили даже слухи, что соответствующую программу вооружения свернули. В начале марта ВВС США опубликовали несколько фотографий, на которых запечатлена боевая гиперзвуковая ракета.

Фото: ВВС США

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Снимки были сделаны в конце февраля на базе ВВС США на Гуаме в Тихом океане. На фотографиях изображена гиперзвуковая ракета AGM-183A, установленная на крыле бомбардировщика B-52H.

Фото: ВВС США



Желтые полосы (на фото выше) на оружии указывают на то, что это боевая ракета. Гиперзвуковое оружие достигает скорости более 5 Маха — это около 6200 км/ч.

Фото: ВВС США



Согласно заявлению ВВС США, испытания гиперзвуковой ракеты в настоящее время проводятся на базе ВВС Андерсен на Гуаме. Соответственно, солдаты знакомятся с основами гиперзвуковой техники и соответствующими тактическими обсуждениями.

Схема полета ракеты. Фото: ВВС США



По данным ВВС США, основное внимание будет уделено программе ARRW (оружие быстрого реагирования воздушного базирования) и программе HACM (гиперзвуковая ударная крылатая ракета). Другие разрабатываемые программы также будут задействованы в обучении на Гуаме.

Россия уже несколько раз использовала гиперзвуковые ракеты в СВО – и с успехом, как проанализировало британское министерство обороны. Х-47 «Кинжал» запускается самолетами МиГ-31 и бомбардировщиками Ту-22.



