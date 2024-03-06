Первая в мире официальная гонка в реактивных костюмах прошла в Дубае. Ранец пилотов оснащён топливным баком и турбиной.

В Дубае состоялись необычные соревнования: гонки в реактивных костюмах. Это обмундирование чем-то напоминает летающий костюм Железного человека из одноименной серии фильмов Marvel. В мегаполисе несколько пилотов пролетели над водой в специальных костюмах, преодолели препятствия и наконец добрались до финиша.

В первой гонке пилотов в реактивных костюмов в Дубае определился победитель. Фото: Gravity Industries

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Реактивные костюмы — это уникальная разработка инженеров. Пилоты используют рюкзак со встроенным соплом и топливным баком. Ещё четыре турбины закрепляются на руках пилота для совершения манёвров в полёте. Пилоты могут развивать высокие скорости. Текущий рекорд скорости составляет около 136 километров в час.



«Супергерои Marvel и DC Comics в фильмах летали с помощью компьютерной графики, а мы предоставляем такую возможность в реальности», — сказал Ричард Браунинг, основатель Gravity Industries, в интервью APNews. Именно эта компания производит костюмы.

Полёт в таких высокотехнологичных костюмах – недешевое развлечение. Цены на реактивные костюмы от Gravity Industries начинаются примерно с $440 000.

Пилот Исса Калфрон из Великобритании выиграл первую официальную гонку. Он подчеркнул, что реактивными костюмами легко управлять. Тем не менее он был бы очень взволнован перед стартом.

Во время соревнований произошел неприятный инцидент. Ахмед аль-Шехи из Объединенных Арабских Эмиратов упал в воду. К счастью, он снова смог взлететь и жестом дал парамедикам понять, что с ним все в порядке.

Инцидент 2020 года показал, что аварии с реактивными костюмами не всегда заканчиваются так благополучно. Тогда 36-летний Винсент Реффет погиб во время тренировочного полёта, упав на землю.