1 марта Министерство обороны США заключило с компанией Boeing многомиллионный контракт на создание нового военного спутника. Новый аппарат будет размещен на геостационарной орбите и предназначен для связи.

1 марта Пентагон от имени Космических сил подписал контракт на строительство спутника связи для военных, который будет развернут на геостационарной орбите (ГСО). Для выполнения этой задачи была выбрана компания Boeing, получившая в общей сложности $439,6 млн. Впоследствии Boeing построит еще один спутник группировки Wideband Global SATCOM.

Фото: Boeing



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Как указывает обозначение нового аппарата (WGS-12), это будет 12-й спутник геостационарной сети, задачей которого является предоставление услуг связи ВС США, а также войскам союзников. Из официального объявления о контракте известно, что аппарат будет сдан в эксплуатацию зимой 2029 года. Напомним, что Boeing является генеральным подрядчиком группировки WGS с 2001 года, а первый аппарат был запущен в космос в 2007 году.

Сейчас компания сосредоточена на строительстве аппарата WGS-11 в рамках контракта, заключенного пять лет назад. Спутник оснащен полезной нагрузкой PTS-P (Protected Tactical Prototype) — системой, отвечающей за защиту аппарата от враждебных попыток вывести его из строя. Компания Boeing заявила, что планирует доставить спутник заказчику в 2024 году. Его планируется вывести на орбиту с помощью системы запуска Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA).

Группировка спутников Wideband Global Satcom (WGS) включает в себя телекоммуникационные спутники на геостационарной орбите и используется для связи в запрограммированном частотном спектре X- и Ka-диапазонов. Из-за военного назначения их точные орбитальные позиции не разглашаются. Бесперебойная связь имеет решающее значение в контексте военных миссий.

США внимательно следят за развивающимися технологиями России и Китая и разрабатывают новые технологические решения для обеспечения более высокого уровня безопасности. Конкуренция в космосе усиливается, и количество спутников на орбите постоянно увеличивается.



