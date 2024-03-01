По словам аналитиков банка JPMorgan, взлет биткоина «подпитывался институциональным спросом».

JPMorgan, самый дорогой банк в мире, опубликовал отчет, в котором аналитики подчеркнули, что рост биткоина был обусловлен институциональным интересом. Кроме того, согласно сообщению портала forklog от 29 февраля, аналитики банка не исключают падения актива до $42 000 после апрельского халвинга.

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Цена биткоина выросла более чем на 20% за последнюю неделю, и встречает весну на отметке $62 000. По словам генерального директора BlackRock, крупнейшего в мире управляющего активами, инвесторы вкладывают средства в криптовалюту из-за геополитической неопределенности.

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Но более решающим фактором роста курса в феврале, вероятно, был интерес инвесторов к спотовым биткоин-ETF, которые были одобрены в США 11 января.

Этот тезис подтверждается временными связями между скачками цен на биткоин и позитивными новостями о притоках в спотовые ETF. Аналитики JPMorgan заявляют, что возросший интерес к ETF отражается в росте цены биткоина. Однако, как утверждается, именно институциональные инвесторы диктовали этот курс.

Интерес институциональных инвесторов к биткоину был особенно велик в последние несколько дней, потому что большие объемы монет перешли на адреса с уже значительными резервами BTC. Однако в предыдущих кварталах цена биткоина «поддерживалась меньшими кошельками, то есть, скорее, мелкими инвесторами», объясняют аналитики.

Адреса могут принадлежать хедж-фондам или компаниям. Биржи также управляют активами своих клиентов, обычно с использованием крупных биткоин-адресов. Поскольку они общеизвестны, их обычно не учитывают.

Другим свидетельством в поддержку этого утверждения является то, что активность на фьючерсных рынках значительно возросла.

В феврале биткоин показал хорошие результаты не только по отношению к акциям и облигациям, но и особенно по отношению к другим цифровым активам. Аналитики JPMorgan интерпретируют превосходство BTC по сравнению с альткоинами как указание на то, что спотовые ETF являются основным драйвером повышения курса.

Одним из показателей для измерения отношений биткоина с другими криптовалютами является доминирование BTC. Доминирование биткоина выросло до почти 55% с начала года.

Аналитики JPMorgan подчеркивают, что активность фьючерсов на Ethereum остается сдержанной в отличие от фьючерсов на биткоин, что подчеркивает особую привлекательность BTC для институциональных инвесторов.

На фоне позитивных новостей о биткоине Майк Макглоун, старший макростратег Bloomberg Intelligence, оптимистично настроен в отношении криптовалюты. А ведь еще летом Макглоун заявил, что коррекция цены ведущего цифрового актива до уровня ниже $10 000 вполне вероятна.

Теперь известный аналитик делает позитивный прогноз: биткоин-ETF могут привести к сильному росту курса BTC по отношению к золоту. Кроме того, Макглоун отмечает, что волатильность биткоина по отношению к золоту резко упала. Он констатирует, что эта тенденция продолжается и после одобрения биткоин-ETF.

А вот аналитики JPMorgan не исключают коррекции BTC после халвинга вследствие снижения рентабельности майнинга.

В любом случае, сильный рост цен на биткоин уже привел к тому, что все больше инвесторов снова обратили внимание на рынок криптовалют.