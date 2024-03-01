Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Банк JPMorgan: институциональные инвесторы повышают цену биткоина
По словам аналитиков банка JPMorgan, взлет биткоина «подпитывался институциональным спросом».

реклама

JPMorgan, самый дорогой банк в мире, опубликовал отчет, в котором аналитики подчеркнули, что рост биткоина был обусловлен институциональным интересом. Кроме того, согласно сообщению портала forklog от 29 февраля, аналитики банка не исключают падения актива до $42 000 после апрельского халвинга.
Изображение из открытых источников

Цена биткоина выросла более чем на 20% за последнюю неделю, и встречает весну на отметке $62 000. По словам генерального директора BlackRock, крупнейшего в мире управляющего активами, инвесторы вкладывают средства в криптовалюту из-за геополитической неопределенности.

реклама

Но более решающим фактором роста курса в феврале, вероятно, был интерес инвесторов к спотовым биткоин-ETF, которые были одобрены в США 11 января. 

Этот тезис подтверждается временными связями между скачками цен на биткоин и позитивными новостями о притоках в спотовые ETF. Аналитики JPMorgan заявляют, что возросший интерес к ETF отражается в росте цены биткоина. Однако, как утверждается, именно институциональные инвесторы диктовали этот курс.

Интерес институциональных инвесторов к биткоину был особенно велик в последние несколько дней, потому что большие объемы монет перешли на адреса с уже значительными резервами BTC. Однако в предыдущих кварталах цена биткоина «поддерживалась меньшими кошельками, то есть, скорее, мелкими инвесторами», объясняют аналитики.

Адреса могут принадлежать хедж-фондам или компаниям. Биржи также управляют активами своих клиентов, обычно с использованием крупных биткоин-адресов. Поскольку они общеизвестны, их обычно не учитывают.
Другим свидетельством в поддержку этого утверждения является то, что активность на фьючерсных рынках значительно возросла.

В феврале биткоин показал хорошие результаты не только по отношению к акциям и облигациям, но и особенно по отношению к другим цифровым активам. Аналитики JPMorgan интерпретируют превосходство BTC по сравнению с альткоинами как указание на то, что спотовые ETF являются основным драйвером повышения курса.
Одним из показателей для измерения отношений биткоина с другими криптовалютами является доминирование BTC. Доминирование биткоина выросло до почти 55% с начала года.

Аналитики JPMorgan подчеркивают, что активность фьючерсов на Ethereum остается сдержанной в отличие от фьючерсов на биткоин, что подчеркивает особую привлекательность BTC для институциональных инвесторов.

На фоне позитивных новостей о биткоине Майк Макглоун, старший макростратег Bloomberg Intelligence, оптимистично настроен в отношении криптовалюты. А ведь еще летом Макглоун заявил, что коррекция цены ведущего цифрового актива до уровня ниже $10 000 вполне вероятна.

Теперь известный аналитик делает позитивный прогноз: биткоин-ETF могут привести к сильному росту курса BTC по отношению к золоту. Кроме того, Макглоун отмечает, что волатильность биткоина по отношению к золоту резко упала. Он констатирует, что эта тенденция продолжается и после одобрения биткоин-ETF.

А вот аналитики JPMorgan не исключают коррекции BTC после халвинга вследствие снижения рентабельности майнинга.

В любом случае, сильный рост цен на биткоин уже привел к тому, что все больше инвесторов снова обратили внимание на рынок криптовалют.

#криптовалюты #биткоин #инвестиции
+
Написать комментарий (0)
Эдвард Сноуден считает, что "некое государство" является движущей силой нынешнего роста курса BTC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
4
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
13
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
4
Илон Маск: X теперь предлагает пользователям 1 миллион объявлений о вакансиях
+
Российская армия подходит к Часову Яру южнее Попова леса, продвигается вперед к Орловке
2
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
9
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
5
Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
2
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
2
Nature Astronomy: Астероид стал «совершенно другим телом» после столкновения с зондом НАСА
+
Глава ДНР: Авдеевка полностью очищена от ВСУ, но это не значит, что там безопасно
+
Ubisoft пытается убедить общественность в том, что у Skull and Bones рекордный уровень геймерской вовлечённости
+
После DDoS-атаки владелец сайта получил счёт на $100 000 за трафик
2
Realme готовит бюджетный флагман GT Neo 6 на мощном чипсете Snapdragon 8s Gen 3
3
Байден прошёл ежегодный медосмотр: врачи считают, что за год состояние президента не изменилось
4
Революционная тандемная солнечная батарея имеет КПД 38,91%
+
Владельцы Qiwi-кошельков могут вернуть средства
1
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
+
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Западу необходимо скупать снаряды у третьих стран
8
Большая проблема удержания плазмы при ядерном синтезе решена с помощью ИИ
1

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
54
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
21
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
131
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
17
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
16
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
6
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
8

Сейчас обсуждают

STALKER1972
04:58
Не скажи, не скажи, что-то тут не чисто... Чую, что мы накануне грандиозного шухера!!! Какого, всё просто: кое-какая валюта будет либо сильно падать\меняться, либо вообще отходить в мир иной. Т.е. кид...
Эдвард Сноуден считает, что "некое государство" является движущей силой нынешнего роста курса BTC
Станислав Маншилин
04:53
Автор, ты ссылку на зеленую сборку не разместил, а скопипастил ссылку на белую сборку. Исправь.
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
Lexagon
04:29
Есть ли варианты, при которых автор может применить запятую в заголовке?
Financial Times: Варианты при которых Россия может применить ядерное оружие
Китай Иваноч
04:17
Это будет продолжаться. ВЕЧНО это шоу деньги закапываёт. Какая у вас там Наука это не совместимо с человеком как был он животным так и остался всё Науку делают на вред самим себе. Эффект Бумеранга. ...
Продажи симулятора фермы Stardew Valley перевалили за 30 миллионов копий, патч 1.6 выйдет на ПК уже 19 марта
REY_B_
03:53
Земля во многом уникальна. Начиная с того, что Солнце, хоть и "жёлтый карлик", но большинство звёзд меньше его. Минус двойные звёзды, которых так же большинство... Минус центр галактики, где жизнь нев...
Почему не все гипотетически существующие инопланетные цивилизации смогут и захотят осваивать космос
No Name
03:35
Да такую сборку действительно без бутылки не сочинить) Автор, пей таблетки.
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
Фауст Гете
02:53
Нет, в 2024 майкрософт все подтвердила. Мой комент оказался полностю верным.
Драйвер NVIDIA 532.03 ускорит Stable Diffusion и другие приложения на базе генеративного ИИ
Фауст Гете
02:52
Я этот комент писал вначале года. В 2024 майкрософт оцициально сказала, что виндоус 12 будет с нейросетью и брать ресурсы она будет У ТЕБЯ , осел. Все что я здесь опписал, полностью совпало, они отраб...
Драйвер NVIDIA 532.03 ускорит Stable Diffusion и другие приложения на базе генеративного ИИ
Никита Перерослый
02:47
Всё ровно, +1,5%
Акции Alphabet упали на 4,4% из-за приостановки в Gemini функции генерации изображений
REY_B_
02:44
Да, майнить, это вам не в земле ковыряться и не на заводах работать... Правда и штаны из этого не сошьёшь, и сытым с этого не будешь. Но это доходит всегда потом....
Эдвард Сноуден считает, что "некое государство" является движущей силой нынешнего роста курса BTC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем