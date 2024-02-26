В Швеции профсоюзы протестуют против условий работы в компании Tesla. Теперь механики отказываются обслуживать и зарядные станции электромобилей.

В конце октября 2023 года в Швеции началась забастовка против условий труда в американской автомобильной компании Tesla. Около 130 механиков в это время объявили забастовку, борясь за коллективный договор (документ регулирует трудовые отношения) с Tesla. С тех пор к забастовке присоединились несколько шведских, а затем и других скандинавских профсоюзов. Теперь забастовка затронула и зарядную сеть (Supercharger). Фото: dark matter on UnsplashЗабастовка раньше затрагивала обслуживание машин, а теперь влияет на многие другие области. Докеры прекратили разгрузку автомобилей Tesla с контейнеровозов, заходящих в шведские порты. Уборщики отказываются обслуживать офисы Tesla. Почтовая служба больше не доставляет посылки для американской компании – это коснулось и доставки номерных знаков.

Недавно датский профсоюз 3F Transport также проявил солидарность и отказался поставлять Tesla в Швецию. Tesla и ее глава Илон Маск по-прежнему отказываются прийти к соглашению с профсоюзами.

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Профсоюз работников сферы услуг и связи Seko, присоединился к забастовке. Специалисты компании не будут подключать новые зарядные станции для Tesla, пока не будет достигнуто соглашение. Но это не всё. На существующих станциях больше не будут проводиться работы по техническому обслуживанию или ремонту.

Предлагая работникам более низкую заработную плату и условия, чем это возможно по коллективному договору, Tesla пытается получить конкурентное преимущество. Об этом заявила председатель Seko Габриэлла Лавечкья. Забастовка Seko будет иметь долгосрочные последствия и затруднит расширение бизнеса автопроизводителя, добавила Лавечкья.

В Швеции, где 90% всех работников заключили коллективный договор, забастовка пользуется сильной поддержкой. Согласно опросам, шесть из десяти шведов поддерживают забастовку. Лишь каждый пятый высказался явно против такой формы протеста.