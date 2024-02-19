Seagate презентовала жесткий диск емкостью 24 терабайта
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Всего через шесть месяцев после того, как компания Western Digital выпустила на рынок жесткий диск емкостью 22 терабайта, Seagate представила первый жесткий диск емкостью 24 терабайта.
Exos X24 24TB состоит из десяти магнитных дисков, каждый из которых вмещает 2,4 терабайта. Эти пластины вращаются со скоростью 7200 оборотов в минуту в герметичной оболочке, наполненной гелием. 3,5-дюймовый жесткий диск доступен для интерфейсов SATA 6 Гбит/с и SAS 12 Гбит/с. Seagate обещает скорость последовательной передачи данных до 285 МБ/с.
Новый диск появится в линейке продуктов Seagate Exos X24. Для высокопроизводительной серии IronWolf Pro Seagate, похоже, предлагает идентичную модель с 24 ТБ. Она стоит примерно $1160 и должна быть доступна для поставки к апрелю 2024 года. Устройство из серии Exos поступило в продажу с декабря 2023 года.
24 терабайта — это не предел для Seagate. Американская компания хочет сделать модели емкостью 28 ТБ доступными для определенных облачных клиентов. В отличие от Exos X24 T24, жесткий диск не основан на методе традиционной магнитной записи (CMR). Вместо этого жесткий диск работает с технологией Shingled Magnetic Recording (SMR) для увеличения объема памяти.
При SMR данные записываются с небольшим перекрытием. Головка записи больше головки чтения, поэтому она записывает близко к предыдущему пути, не стирая его. Это означает, что на небольшом пространстве можно разместить еще больше данных. Так компания Seagate в очередной раз обогнала компанию Western Digital, у которой ранее пределом были 26 ТБ в процессе SMR.
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Но у SMR есть и проблема. Этот метод при перезаписи работает медленнее, чем CMR, поскольку необходимо обновлять соседние дорожки. Кэш на диске может заполниться большими объемами данных, и его необходимо сначала удалить. Поэтому SMR больше подходит для однократных операций сохранения или для нечастых перезаписей.
Однако как жесткий диск CMR на 24 терабайта, так и вариант SMR на 28 терабайт сняты с производства. В будущем Seagate хочет перейти на новую технологию HMR. Аббревиатура расшифровывается как «Магнитная запись с использованием тепла». Лазер сильно нагревает магниты непосредственно перед тем, как на них записывать. Это снижает необходимую напряженность магнитного поля. В результате пишущая головка и площадь записи могут стать меньше.
Первое поколение жестких дисков HMR должно появиться в начале 2024 года. Они должны содержать 32 терабайта. В долгосрочной перспективе Seagate стремится к 50 терабайтам.
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