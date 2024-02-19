Всего через шесть месяцев после того, как компания Western Digital выпустила на рынок жесткий диск емкостью 22 терабайта, Seagate представила первый жесткий диск емкостью 24 терабайта. Фото: Seagate





Exos X24 24TB состоит из десяти магнитных дисков, каждый из которых вмещает 2,4 терабайта. Эти пластины вращаются со скоростью 7200 оборотов в минуту в герметичной оболочке, наполненной гелием. 3,5-дюймовый жесткий диск доступен для интерфейсов SATA 6 Гбит/с и SAS 12 Гбит/с. Seagate обещает скорость последовательной передачи данных до 285 МБ/с.

Новый диск появится в линейке продуктов Seagate Exos X24. Для высокопроизводительной серии IronWolf Pro Seagate, похоже, предлагает идентичную модель с 24 ТБ. Она стоит примерно $1160 и должна быть доступна для поставки к апрелю 2024 года. Устройство из серии Exos поступило в продажу с декабря 2023 года.

24 терабайта — это не предел для Seagate. Американская компания хочет сделать модели емкостью 28 ТБ доступными для определенных облачных клиентов. В отличие от Exos X24 T24, жесткий диск не основан на методе традиционной магнитной записи (CMR). Вместо этого жесткий диск работает с технологией Shingled Magnetic Recording (SMR) для увеличения объема памяти.

При SMR данные записываются с небольшим перекрытием. Головка записи больше головки чтения, поэтому она записывает близко к предыдущему пути, не стирая его. Это означает, что на небольшом пространстве можно разместить еще больше данных. Так компания Seagate в очередной раз обогнала компанию Western Digital, у которой ранее пределом были 26 ТБ в процессе SMR.

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Но у SMR есть и проблема. Этот метод при перезаписи работает медленнее, чем CMR, поскольку необходимо обновлять соседние дорожки. Кэш на диске может заполниться большими объемами данных, и его необходимо сначала удалить. Поэтому SMR больше подходит для однократных операций сохранения или для нечастых перезаписей.

Однако как жесткий диск CMR на 24 терабайта, так и вариант SMR на 28 терабайт сняты с производства. В будущем Seagate хочет перейти на новую технологию HMR. Аббревиатура расшифровывается как «Магнитная запись с использованием тепла». Лазер сильно нагревает магниты непосредственно перед тем, как на них записывать. Это снижает необходимую напряженность магнитного поля. В результате пишущая головка и площадь записи могут стать меньше.

Первое поколение жестких дисков HMR должно появиться в начале 2024 года. Они должны содержать 32 терабайта. В долгосрочной перспективе Seagate стремится к 50 терабайтам.