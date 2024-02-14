Корпус Cybertruck должен быть изготовлен из нержавеющей стали. В середине февраля владельцы электромобиля жалуются на пятна ржавчины на корпусе.

Одной из наиболее интересных особенностей электромобиля Tesla Cybertruck является его экстравагантный кузов. Он изготовлен из нержавеющей стали и поэтому должен быть защищен от коррозии.

Фото: TeslaВ зависимости от состава стали корпус авто требует особого ухода, чтобы на нем не возникло коррозии. Tesla пишет, что нержавеющая сталь «снижает» риск появления вмятин, повреждений и коррозии.

Первые Cybertrucks были доставлены покупателям в конце ноября. Сообщения о пятнах ржавчины на автомобиле появились на форуме владельцев Cybertruck в середине февраля. Пользователи поясняют, что пятна образовались через некоторое время пребывания машины на улице. Так, один владелец Cybertruck оставил автомобиль перед домом на 11 дней, и пятна появились после дождя. На фото владельца авто видны пятна ржавчины на кузове Cybertruck. Фото: Cybertruck Owners Club/vertigo3pc

В руководстве использования Cybertruck Tesla объясняет, как правильно ухаживать за кузовом. Такие загрязнения, как «жир, масло, птичий помет, мертвые насекомые, следы смолы, дорожной соли или промышленной пыли», необходимо удалять немедленно. При необходимости следует использовать спирт для очистки стойких пятен, а затем немедленно промыть участок водой.

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Из-за этого Cybertruck требует большего обслуживания, чем другие автомобили. Дело в том, что у авто отсутствует защитное покрытие. Любые коррозийные материалы, вступающие в контакт с кузовом, могут напрямую воздействовать на него. Соответственно, Cybertruck необходимо чистить после каждой поездки или если он постоянно находится на улице.

Водитель Tesla написал на форуме Reddit, что привез машину в сервисный пункт. Сотрудники объяснили, что у них есть инструкции, как бороться с коррозией. Однако у них не было подходящих инструментов для ликвидации повреждений в виде пятен ржавчины. Официальной реакции от Tesla пока не последовало.

Tesla предлагает прозрачную или цветную защитную плёнку, которая стоит дополнительно от $5000 до $6000. Сообщается, что этот слой «самовосстанавливается» и защищает от царапин. Если проблема коррозии не будет устранена, может потребоваться специальная пленка для защиты Cybertruck от ржавчины.