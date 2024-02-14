SEC предупреждает о почти неизбежном финансовом кризисе, вызванном технологией искусственного интеллекта. Многие банки и поставщики финансовых услуг потенциально могут принимать решения на основе одной и той же модели данных.

Искусственный интеллект (ИИ) является полезным инструментом. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опасается, что вызванного этой технологией финансового кризиса избежать не удастся.

Автор: PhonlamaiPhoto | Источник: Getty Images/iStockphotoПредседатель регулятора Гэри Генслер заявил, что такой кризис может произойти в течение следующего десятилетия. Большинство банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги, будут принимать решения на основе одной и той же модели данных. Это может подорвать финансовую стабильность. Одинаковое поведение трейдеров спровоцирует следующий кризис.

реклама

ИИ уже используется в финансовом мире, например, в форме роботизированных консультантов, в брокерских приложениях или для поддержки процесса открытия счета. Внедрение этих технологий часто происходит быстрее, чем регулирующие органы успевают разработать рекомендации по их использованию.

Еще одна проблема заключается в том, что эти ИИ-инструменты часто разрабатываются технологическими компаниями, которые не могут напрямую регулироваться SEC. В США еще окончательно не выяснено, какой орган отвечает за регулирование ИИ.

В ходе эксперимента ChatGPT уже доказал, что способен торговать акциями лучше, чем профессиональные трейдеры. Для этого ИИ проанализировал десятки тысяч финансовых новостей и принял на их основе торговые решения. За два месяца ChatGPT добился роста портфеля акций на 5%, в то время как десять самых успешных британских фондов зафиксировали средний убыток в 0,78% за тот же период.