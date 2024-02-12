Устройство Airtag помогло обнаружить угнанный из Канады автомобиль. Он оказался в Дубае.

Используя устройство отслеживание Airtag, владелец угнанного внедорожника из Канады мог месяцами отслеживать, куда перемещается автомобиль. Машина перемещалась от Торонто до Арабских Эмиратов. Даже если и было понятно, где находится авто, следственным органам не удавалось конфисковать внедорожник.

Airtag. Изображение из открытых источниковУ канадца в мае 2023 года был украден внедорожник. В августе 2023 года он принял меры предосторожности и оснастил свой новый GMC Yukon XL двумя Airtag от Apple, чтобы можно было отслеживать автомобиль в случае угона.

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GMC Yukon XL. Изображение из открытых источниковКогда канадец вернулся в Торонто из отпуска, оказалось, что и эту машину угнали. Владелец авто мог отслеживать путь машины на своем мобильном телефоне. Автомобиль несколько часов перемещался по Торонто, а через два дня после угона сигнал Airtag поступил с терминала железнодорожной компании Canadian Pacific Kansas City.

Полиция отправила к терминалу своего сотрудника. Оказалось, что машина находится в грузовом вагоне. Офицер направил владельца в частную службу безопасности железнодорожной компании, заявляя, что у полиции нет прав доступа к контейнеру.

Служба безопасности недостаточно оперативно отреагировала на просьбу владельца авто – и поезд уехал.

Через семь дней после угона был получен сигнал из порта Монреаля. Следующий сигнал в начале сентября, то есть примерно через месяц, поступил уже из Бельгии. Машина, похоже, оказалась в порту Антверпена.

Затем, 26 сентября 2023 года, поступил сигнал из порта недалеко от Дубая. Владелец авто нанял в Дубае частного детектива, который в конце концов нашел машину. GMC Yukon XL был выставлен на продажу. Идентификационный номер совпадал, а в объявлении о продаже подержанного автомобиля даже пробег автомобиля соответствовал данным угнанной машины.

Полиция Торонто заявляет, что все еще работает над этим делом. Владелец авто уже связался как с Интерполом, так и с полицией Эмиратов.