Ученые НАСА исследовали образцы горных пород, извлеченные с астероида Бенну зондом OSIRIS-REx. Первоначальные признаки указывают на то, что небесное тело могло быть частью обитаемой планеты.

Исследователям из лаборатории им. Койпера в Аризоне (США) предстоит еще много работы по оценке образцов астероида. Эти материалы зонд OSIRIS-REx вернул на Землю после своей семилетней космической миссии. Тем не менее образцы горных пород с астероида Бенну уже могут многое рассказать о природе космического объекта.

Изображение: НАСАКак сообщает Space.com, вращающийся вокруг Солнца астероид, возможно, откололся от планеты, на которой могла существовать жизнь примерно 4,5 миллиарда лет назад.

В Аризоне исследуются только 200 миллиграммов из 250 граммов астероидного материала. Как объясняет ресурсу Space.com исследователь Данте Лауретта, образцы уже существенно отличаются на изотопном уровне от того, что ранее было получено из метеоритных пород.

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Камешки размером всего в несколько сантиметров, вероятно, содержат много воды, заключенной в минералах. Они также богаты углеродом, азотом, серой и, что не менее важно, фосфором. Такая фосфатная корка ранее ни разу не была обнаружена на метеоритах. Фосфор является важнейшим строительным блоком для возникновения жизни - он встречается в океанах Земли.

Ученые хотят представить подробные результаты своих исследований образцов горных пород в марте на 55-й конференции по лунным и планетарным наукам в Техасе.

Напомним, в апреле 2021 года зонд OSIRIS-REx вернулся на Землю, взяв образцы горных пород с астероида Бенну, находящегося на расстоянии 322 миллионов километров. 24 сентября прошлого года капсула с драгоценным грузом приземлилась в американском штате Юта.

Из-за технических трудностей ученым удалось открыть контейнер с образцами астероида только в конце января. Ученые надеются, что оценка материала позволит по-новому взглянуть на формирование нашей Солнечной системы.