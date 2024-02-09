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kosmos_news
Ребрендинг Google: чат-бот Bard теперь называется Gemini
Чат-бот Bard теперь называется Gemini. Практически ничего не изменится - это просто ребрендинг.

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Google объявляет об изменениях в работе своих ИИ-помощников. Bard теперь называется Gemini, как и базовая языковая модель, которая была представлена около 2 месяцев назад.
Изображение: Google 
Для пользователей это просто означает, что тот же ИИ-инструмент по-другому называется. С момента запуска Gemini, Bard опирался на его техническую основу. «По сути, это ребрендинг», — объяснил руководитель Google Bard Сисси Сяо на брифинге для прессы. Доступ к помощнику теперь также можно получить через сайт Gemini.google.com.

Напомним, Bard был представлен 8 февраля прошлого года в Париже. На конференции представили решения, как можно улучшить поиск в интернете с помощью ИИ. В офисах Google по всему миру прошли презентации нового чат-бота.

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Глава Google Сундар Пичаи назвал чат-бот Bard ответом на решение ChatGPT от компании OpenAI. Bard основан на LaMDA и должен быть чем-то вроде ИИ-помощника в поиске Google.

Bard предназначался для конечных потребителей, но компания Google думала и о бизнесе. Поэтому в течение года появились новые инструменты для разработчиков, творческих людей и компаний. Так, они могли опробовать новый API для генеративных языков, поддерживаемых LaMDA. С этой целью отдел Google Cloud также заключил партнерские соглашения с занимающимися искусственным интеллектом компаниями Cohere, C3.ai и Anthropic. Компании проявляют растущий интерес к генеративному ИИ.

До июля прошлого года Bard был под запретом в ЕС. Американский гигант не смог договориться с ирландским органом по защите данных, который, в свою очередь, ссылался на правила ЕС по защите данных.
Компания обменялась мнениями с «экспертами, регулирующими органами и лицами, принимающими политические решения». Предоставленной информации оказалось достаточно, чтобы регулятор смог сформировать окончательное решение. Около 220 стран мира уже могут использовать этот инструмент.

В любом случае, одно можно сказать наверняка: ChatGPT чрезвычайно популярен, это самый быстрорастущий продукт всех времен. У Google наверняка есть подробные данные на этот счет — и соответственно интересна текущая реакция ведущего интернет-гиганта на новый вызов.

#google #технологии #искусственный интеллект #chatgpt #чат-бот #bard
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