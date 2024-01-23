Лазерное оружие DragonFire успешно прошло испытания. Вскоре его можно будет использовать на практике.

Британские военные испытали новое лазерное оружие, которое в будущем сможет сбивать с неба дроны. Об этом сообщает Минобороны в пресс-релизе. В ходе испытаний оружие под названием DragonFire выпустило лазеры по воздушной цели. Фотография испытания, опубликованная Министерством обороны ВеликобританииМинистерство не желает раскрывать подробности о возможной дальности стрельбы. Однако сообщается, что лазер может атаковать «все цели в пределах видимости». Министерство сравнивает точность с возможностью попасть в монету с расстояния в километр. Никакой информации о точных показателях министерство не приводит, а сообщает лишь о «мощной» системе.

Военные рассматривают систему оружия с лазерным наведением (LDEW) прежде всего как экономически эффективную альтернативу обычной противовоздушной обороне. В этом случае стреляют обычными боеприпасами или ракетами, что приводит к большим затратам, иногда до нескольких тысяч долларов за выстрел. Эксплуатационные расходы на лазер могут составлять менее 10 фунтов ($12) за выстрел.

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Согласно сообщению The Times, британские политики хотят ускорить разработку. Они надеются, что вскоре система будет использоваться для защиты от нападений на коммерческое судоходство со стороны хуситов в Йемене.

Совсем недавно нападения произошли в водах Красного моря и вблизи стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива. Эти нападения вызвали обеспокоенность международного сообщества, поскольку атаки могут серьезно подорвать морскую торговлю на одном из самых оживленных и наиболее экономически важных водных путей мира.

Лазерное оружие DragonFire. Фото: Министерство обороны Великобритании

В пресс-релизе также цитируются слова министра обороны Гранта Шэппса. Он объясняет, что этот тип оружия может «совершить революцию» на театрах военных действий. Военные не будут зависеть от боеприпасов, поскольку все, что нужно для стрельбы, — это энергия. Риск сопутствующего ущерба также ниже.

DragonFire разрабатывается Лабораторией оборонной науки и технологий по поручению Министерства обороны.

Великобритания — не единственная страна, чьи вооруженные силы полагаются на лазеры. В Израиле, например, лазеры должны дополнить зенитную систему «Железный луч» (Iron Beam). Это система ПВО мощностью 100 киловатт. Она предназначена для уничтожения снарядов, которые подходят слишком близко к израильскому «Железному куполу» и не могут быть перехвачены.

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Оборонная и технологическая компания Lockheed Martin поставила военным США свой самый мощный лазер. Его максимальная мощность составляет 300 киловатт.