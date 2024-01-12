Пилотный проект «Роботакси» планируется запустить в Загребе в 2026 году.

Хорватская компания Rimac Automobili работает с KIA над разработкой беспилотных такси, которые, как ожидается, начнут работу в 2026 году.

Изображение: Rimac AutomobiliRimac является материнской компанией Bugatti и планирует расширить свое «мобильное» подразделение. Производитель стал известен благодаря разработке и производству одних из самых мощных электрических гиперкаров в мире. Проект «Роботакси» призван изменить рынок электромобилей. Компании хотят использовать такси в городах и тем самым предлагать альтернативу общественному транспорту.

Kia поддержит техническую реализацию. Подробности еще не опубликованы, но производитель автомобилей поделится своим опытом и производственными мощностями, а также знаниями в области массового производства электромобилей. Чтобы поставлять большие объемы продукции, производство планируется на собственных заводах, первый из которых уже находится в разработке.

Такси должно путешествовать без водителя и использовать датчики и компьютеры для анализа окружающей среды. Авто будет работать в рамках инфраструктуры, разработанной Rimac, которая включает в себя зарядные станции, а также складские помещения и парковочные места.

Ожидается, что автономное роботакси будет представлено в первом квартале 2024 года. Коммерческое использование запланировано на 2026 год с пилотным проектом в Загребе. В следующем году операторы планируют расширить свою деятельность на Германию и Великобританию. Но это еще не все: как сообщает сайт golem.de, Rimac также ведет переговоры примерно с 20 городами Европы и Ближнего Востока о внедрении там услуги роботакси.

Недавно компания получила 179,5 млн евро (156,7 млн фунтов стерлингов) от Фонда экономического восстановления и реагирования на кризисы ЕС (RRF) для проекта. Эти средства предназначены для поддержки экономического роста во всем Европейском Союзе после пандемии.