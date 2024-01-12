Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
Инновационные грузовые самолеты откроют новую главу в авиации.

реклама

Шестимоторный Ан-225 «Мрия» был самым большим грузовым самолетом в мире — пока не был уничтожен в боевых действиях под Киевом в феврале 2022 года. Стало известно о концепции самолетов, которые могут даже превзойти Ан-225 «Мрия».
Изображение: Droneliner 
Британская компания Droneliner хочет построить два огромных грузовых самолета, на фоне которых даже Ан-225 выглядит маленьким и произведут революцию в грузовой авиации. Будет ли этот проект когда-либо реализован, зависит от многих важных моментов.

Максимальная полезная нагрузка «Мрия» составляла 250 тонн. DL350 от Droneliner должен быть способен загружать до 350 тонн, тогда как DL200 может перевозить максимум 200 тонн. Чтобы такой тяжелый груз смог взлететь, Droneliner хочет использовать несколько новых технологий.
Изображение: Droneliner 
Крылья должны быть спроектированы по схеме «ферменно-подкосное крыло». Это сделано для уменьшения сопротивления воздуха и облегчения конструкции в целом. Компания Boeing, которая активно продвигает эту концепцию крыла, хочет, чтобы соответствующий прототип поднялся в воздух до 2028 года.

реклама

Машины будут приводиться в движение самыми мощными на данный момент турбинами, такими как Ultrafan от Rolls-Royce или GE9X от General Electric. Концепция предусматривает, что на крыльях расположены генераторы вихревых токов, вырабатывающие энергию во время полета.
Генератор предназначен не только для обеспечения электрической энергией бортовой электроники, но и для зарядки аккумуляторов. Эти аккумуляторы предназначены для питания электродвигателей, которые используются для перемещения самолета по земле.
Чтобы максимально снизить общий вес, Droneliner хочет создать новые типы контейнеров. В их основе должны быть транспортные контейнеры, но сделанные не из металла, а из пластика.
DL200 должен вмещать до 40 20-футовых контейнеров, а DL350 — до 70. Компания подсчитала, что пластиковые контейнеры будут весить на 80% меньше, чем их металлические аналоги. Фюзеляж грузовых самолетов должен быть изготовлен из углеродного волокна, что также поможет снизить вес.
У Droneliner нет кабины. Они должны взлетать, летать и приземляться совершенно независимо от пилотов. Это позволит создать конструкцию, обеспечивающую особенно быструю погрузку и разгрузку. Грузовые машины должны быть готовы к повторному взлету менее чем через час.
Беспилотная конструкция, естественно, вызывает вопрос об одобрении регуляторами. Грузовые самолеты не должны летать над населенными пунктами и смогут приземляться только в определенных аэропортах. Британская компания поясняет, что можно рассмотреть возможность использования заброшенных военных аэропортов.
Остается вопрос о стоимости. Необходимо более $10 млрд - от строительства до первого полета прототипа. В этот момент становится ясно, что реализация проекта Droneliner более чем сомнительна. Они надеются на финансово сильных венчурных капиталистов и партнеров из секторов логистики и розничной торговли.
В проекте участвуют бывшие сотрудники Airbus и Rolls-Royce.

#технологии #авиация #ан-225 #мрия #грузовой самолет
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

У ВСУ остался 1 истребитель Су-27 – парк украинской авиации сокращается, а F-16 прибудут нескоро
Стартап Elysian представил свой проект новейшего электрического самолёта E9X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Набирает популярность видео с застрявшим в снегу электрическим пикапом Tesla Cybertruck
18
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
4
ВСУ заявили о перехвате ракеты "Кинжал" и показали фото боевой части
13
Исследование показало, что вода в бутылках, содержит в 100 раз больше пластика, чем считалось ранее
4
Сатоши Накамото и Биткоин могут быть связаны с компанией BlackRock, управляющей $13 триллионами
+
Шведские власти обсуждают подготовку к возможному конфликту
1
На месте легендарного Куйбышевского ГПЗ-4 построят самое высокое жилое здание Поволжья
5
The Drive назвал "Герани" реактивными филинами, способными причинить ВСУ тяжелый урон
1
Калужский автозавод «ПСМА Рус» возобновляет работу
3
Регуляторы ЕС подозревают, что Microsoft может тайно контролировать OpenAI
+
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
1
Лучшие умные часы 2023 года
2
Зарубежный техно-ютубер с 500 тысячами подписчиков пользуется бюджетным ПК на базе Ryzen
15
Samsung представила наушники Galaxy Buds с дисплеем на чехле
1
Самый быстрый полупроводник в истории может значительно ускорить компьютерные чипы
1
Искусственный интеллект научился распознавать мысли человека, не используя импланты для мозга
1
Индонезия закупила 42 французских истребителя Rafale – эксперты заметили американский след
+
Thermaltake представила небольшой призматический корпус Tower 300
+
LENOVO анонсировала графические карты GeForce RTX 40 SUPER и RTX 4090D
1
В Китае мошенники продали жертве видеокарту RTX 4090 без GPU и чипов памяти под видом рабочей
1

Популярные статьи

Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
19
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
17
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
10
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
123
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
147
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
29
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
19
Китай представил гиперзвуковой снаряд способный разрушить американский танк с одного выстрела
7
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
33

Сейчас обсуждают

32Влад32
02:09
Как бы хотелось, глядя ему в глаза, спросить: Зеля, ты дурак или как? Заигрался паршивый актеришка.
Зеленский придумал историю про то, как ПВО Украины за сутки сбили 12 самолётов и 26 вертолётов ВКС России
Александр Кузнецов
02:06
Неужели начали делать реактивные двигатели в категории //мини// раньше такое было совсем не развито или же только в авиамоделизме. Кто бы знал , какой это будет «авиамоделизм»
The Drive назвал "Герани" реактивными филинами, способными причинить ВСУ тяжелый урон
VRoman
01:56
"у него шесть колёс на трёх осях" - на всех фотках только 4 колеса...
На CES китайский производитель показал летающий суперкар
Workshop
01:49
В последней бетке Hyper-px и afmf заработали одновременно. AMF сильно прокачали. Вообще 24 год пока радует.
Технология AMD Fluid Motion Frames выходит 24 января
IIIBa6pouD
01:45
Конечно же есть - выразить глубокую озабоченность и обтекать в сторонке, для них это проверенный и не раз обкатанный метод.
Депутат Чепа: России есть чем ответить на конфискацию активов
antej90
01:38
Так же, только изометрические стратегии
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
IIIBa6pouD
01:31
Скажите, пожалуйста, вы на слово поверите если я скажу, что упавший вам на голову кирпич причинит вам как минимум боль? Или предпочтете проверить на собственном примере?
Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
Павел Хамлов
01:30
Чумба, это не тебе ли на Хабре минусов накидали в комментарии о зависимостях в линуксе?
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Workshop
01:28
Это ты сейчас серьёзно? Да таких дофига.
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
DIP48
01:25
Не, не сбежал. В стационаре все стабильно.))) Пациент упорен и настойчив.))) Ремиссии не наблюдается.
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем