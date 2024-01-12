Инновационные грузовые самолеты откроют новую главу в авиации.

Шестимоторный Ан-225 «Мрия» был самым большим грузовым самолетом в мире — пока не был уничтожен в боевых действиях под Киевом в феврале 2022 года. Стало известно о концепции самолетов, которые могут даже превзойти Ан-225 «Мрия».

Изображение: Droneliner

Британская компания Droneliner хочет построить два огромных грузовых самолета, на фоне которых даже Ан-225 выглядит маленьким и произведут революцию в грузовой авиации. Будет ли этот проект когда-либо реализован, зависит от многих важных моментов.

Максимальная полезная нагрузка «Мрия» составляла 250 тонн. DL350 от Droneliner должен быть способен загружать до 350 тонн, тогда как DL200 может перевозить максимум 200 тонн. Чтобы такой тяжелый груз смог взлететь, Droneliner хочет использовать несколько новых технологий.

Изображение: Droneliner

Крылья должны быть спроектированы по схеме «ферменно-подкосное крыло». Это сделано для уменьшения сопротивления воздуха и облегчения конструкции в целом. Компания Boeing, которая активно продвигает эту концепцию крыла, хочет, чтобы соответствующий прототип поднялся в воздух до 2028 года.

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Машины будут приводиться в движение самыми мощными на данный момент турбинами, такими как Ultrafan от Rolls-Royce или GE9X от General Electric. Концепция предусматривает, что на крыльях расположены генераторы вихревых токов, вырабатывающие энергию во время полета.

Генератор предназначен не только для обеспечения электрической энергией бортовой электроники, но и для зарядки аккумуляторов. Эти аккумуляторы предназначены для питания электродвигателей, которые используются для перемещения самолета по земле.

Чтобы максимально снизить общий вес, Droneliner хочет создать новые типы контейнеров. В их основе должны быть транспортные контейнеры, но сделанные не из металла, а из пластика.

DL200 должен вмещать до 40 20-футовых контейнеров, а DL350 — до 70. Компания подсчитала, что пластиковые контейнеры будут весить на 80% меньше, чем их металлические аналоги. Фюзеляж грузовых самолетов должен быть изготовлен из углеродного волокна, что также поможет снизить вес.

У Droneliner нет кабины. Они должны взлетать, летать и приземляться совершенно независимо от пилотов. Это позволит создать конструкцию, обеспечивающую особенно быструю погрузку и разгрузку. Грузовые машины должны быть готовы к повторному взлету менее чем через час.

Беспилотная конструкция, естественно, вызывает вопрос об одобрении регуляторами. Грузовые самолеты не должны летать над населенными пунктами и смогут приземляться только в определенных аэропортах. Британская компания поясняет, что можно рассмотреть возможность использования заброшенных военных аэропортов.

Остается вопрос о стоимости. Необходимо более $10 млрд - от строительства до первого полета прототипа. В этот момент становится ясно, что реализация проекта Droneliner более чем сомнительна. Они надеются на финансово сильных венчурных капиталистов и партнеров из секторов логистики и розничной торговли.

В проекте участвуют бывшие сотрудники Airbus и Rolls-Royce.