Впервые Китай собрал на взлетно-посадочной полосе авиасалона свои 4 машины AG600M. Маневр называется «Слоновья прогулка».

В конце прошлого года Китай совершил «Слоновью прогулку» со своим новым самолетом-амфибией, сообщает Flugrevue. Все четыре прототипа AG600M были собраны на взлетно-посадочной полосе летно-испытательного центра в Пучэне.

Фото: Avic Впервые все четыре были продемонстрированы вместе. Самый первый прототип AG600 был представлен в 2017 году. Эта оригинальная модель впоследствии получила дальнейшее развитие и усовершенствование.

Китайские самолеты выстроились на взлетно-посадочной полосе. Фото: Avic Четыре испытательные машины могут взлетать и приземляться не только на землю, но и на воду. Они размером с аэробус. AG600M был разработан специально для пожаротушения. Он может собирать воду из резервуара, а затем тушить лесной пожар с воздуха.

Самолет имеет максимальную взлетную массу 60 тонн и вмещает в общей сложности 12 000 литров воды. Это делает его наиболее сопоставимым с российским реактивным летающим аппаратом Бе-200, который может перевозить такое же количество воды.

Хотя машина в первую очередь предназначена для тушения лесных пожаров, ее можно использовать и для других целей. Гидросамолет пригоден как для гражданских, так и для военных операций. Спасательные операции возможны, как использование в качестве морского патрульного самолета или в качестве средства транспортировки военных грузов. За движение отвечают четыре двигателя WJ6.

Китайская государственная компания Avic планирует получить одобрение на эксплуатацию на 2024 год. Однако дополнительные испытания должны быть проведены до этого. Машина должна быть готова к серийному производству и выйти на рынок в 2025 году. Перед «Слоновьей прогулкой» четыре прототипа были собраны в разных местах. Большинство из них ранее были протестированы в китайской провинции Хубэй.