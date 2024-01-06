У самолета X-59 Quesst звуковой удар похож на звук хлопающей двери автомобиля. Это новейшая разработка НАСА и Lockheed Martin.

НАСА и Lockheed Martin уже несколько лет разрабатывают самолет, который позволяет преодолевать звуковой барьер сравнительно тихо по сравнению с другими сверхзвуковыми самолетами. Официальную презентацию X-59 Quesst (Quiet SuperSonic Technology) планируется провести на следующей неделе. Самолет уже видели раньше, но на презентации он предстанет в новой окраске.

Изображение: Lockheed Martin

Как сообщает Space.com, НАСА делает из этого выступления большое событие. Самолет будет представлен в пятницу вечером, 12 января. X-59 Quesst оснащен реактивным двигателем General Electric. Он может подняться на высоту до 16 764 метров и имеет максимальную скорость 1 489 км/ч, то есть 1,4 Маха. Длина: 30 метров, ширина: 9 метров.

После официальной презентации начнутся испытательные полеты сверхзвукового самолета, которые пройдут над населенными пунктами. Цель — определить, как люди реагируют на шум от полета самолета. Звуковой удар не должен походить на громкий грохот, а скорее напоминать хлопнувшую дверь автомобиля.

Если технология окажется социально приемлемой, то может открыть новую эру сверхзвуковой авиации. Однако по сравнению со сверхзвуковыми самолетами, такими как «Конкорд», X-59 имеет некоторые конструктивные отличия. Наиболее очевидной отличительной чертой является огромная носовая часть длиной 11,5 метров, которая не сужается к концу, а заканчивается в форме клюва. Из-за конструкции пилоты не могут смотреть вперед через окно, вместо этого есть камеры и система дополненной реальности.