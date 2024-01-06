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kosmos_news
НАСА: тихий сверхзвуковой реактивный самолет X-59 будет представлен 12 января
У самолета X-59 Quesst звуковой удар похож на звук хлопающей двери автомобиля. Это новейшая разработка НАСА и Lockheed Martin.

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НАСА и Lockheed Martin уже несколько лет разрабатывают самолет, который позволяет преодолевать звуковой барьер сравнительно тихо по сравнению с другими сверхзвуковыми самолетами. Официальную презентацию X-59 Quesst (Quiet SuperSonic Technology) планируется провести на следующей неделе. Самолет уже видели раньше, но на презентации он предстанет в новой окраске.
Изображение: Lockheed Martin
Как сообщает Space.com, НАСА делает из этого выступления большое событие. Самолет будет представлен в пятницу вечером, 12 января. X-59 Quesst оснащен реактивным двигателем General Electric. Он может подняться на высоту до 16 764 метров и имеет максимальную скорость 1 489 км/ч, то есть 1,4 Маха. Длина: 30 метров, ширина: 9 метров.
После официальной презентации начнутся испытательные полеты сверхзвукового самолета, которые пройдут над населенными пунктами. Цель — определить, как люди реагируют на шум от полета самолета. Звуковой удар не должен походить на громкий грохот, а скорее напоминать хлопнувшую дверь автомобиля.
Если технология окажется социально приемлемой, то может открыть новую эру сверхзвуковой авиации. Однако по сравнению со сверхзвуковыми самолетами, такими как «Конкорд», X-59 имеет некоторые конструктивные отличия. Наиболее очевидной отличительной чертой является огромная носовая часть длиной 11,5 метров, которая не сужается к концу, а заканчивается в форме клюва. Из-за конструкции пилоты не могут смотреть вперед через окно, вместо этого есть камеры и система дополненной реальности.

#технологии #наса #x-59 #сверхзвуковой реактивный самолет
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