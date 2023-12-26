SpaceX была особенно продуктивна в 2023 году в плане запусков ракет. Однако план запусков все равно не был соблюден - до сотни не хватит всего одного старта.

В начале 2023 года SpaceX объявила, что планирует до конца года запустить 100 ракет Falcon. Однако космическая компания вряд ли добьется поставленной цели. При этом, еще в сентябре 2023 года SpaceX побила собственный рекорд в 60 запусков за год.

Изображение: SpaceX

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Лучшая «рабочая ракета» Falcon 9 в этом году совершила в общей сложности 90 полетов. На долю Falcon Heavy приходится еще четыре полета. SpaceX хочет совершить еще две миссии на Falcon 9 до конца года. Это увеличит количество полетов Falcon в этом году до 97. Если учесть две неудачные миссии Starship, в 2023 году SpaceX осуществит в общей сложности 99 запусков ракет.

Falcon используется уже 13 лет и впервые была запущена в 2010 году. В 2015 году состоялась первая успешная посадка ракеты-носителя, которая сейчас происходит практически после каждого запуска. В прошлую субботу приземлилась миссия Falcon 9 с дополнительными спутниками Starlink. В воскресенье, 24 декабря, Falcon 9 доставила спутник разведывательной службы Германии. SpaceX запечатлела эту миссию на фотографиях, которыми компания поделилась на X. После коротких рождественских каникул SpaceX завершит год еще тремя запусками: два из них с Falcon 9, один с Falcon Heavy.