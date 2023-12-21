Британский банк Chase запретил все криптовалютные транзакции. Криптоиндустрия беспокоится о своем дальнейшем существовании.

Британский банк Chase, дочерняя компания JPMorgan, запретил все криптовалютные транзакции. Сообщается, что этот шаг вызван ростом афер. Решение было принято еще в сентябре.

Изображение: Chase

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Такое развитие событий вызывает проблемы у британцев. Становится все труднее найти в островном государстве банк, который бы не выступал явно против криптовалют. Эта проблема теперь является общей тенденцией для британских банков. Конфликты между классическим и новым финансовым секторами настолько серьезны, что даже британскому регулятору FCA пришлось вмешаться в качестве посредника в ситуацию.

FCA выступило посредником между банками и криптокомпаниями, чтобы дать последним возможность получить кредиты, которые ранее категорически отвергались британскими банками.

Вмешательство FCA последовало за срочными запросами британской криптоиндустрии, поскольку ее представители часто больше не могли пользоваться услугами криптокомпаний.

Согласно заявлению Chase, именно массовое увеличение случаев мошенничества препятствует дальнейшему внедрению криптовалюты. Злоумышленники все чаще используют криптовалюты для обмана инвесторов.

Однако банки бессильны в этой области и больше не могут предложить помощь своим клиентам. Чтобы в целом предотвратить ущерб, нужно просто блокировать все платежи, связанные с криптовалютой. Тот же аргумент ранее использовался другими британскими банками для оправдания своих ограничений.