Три криптовалюты в настоящее время возглавляют список крупнейших монет по темпам роста. Мем-монета Pepe добилась повышения курса почти на 100%, среди лидеров по темпам роста — MINA и GALA.

В начале декабря ралли рынка криптовалют привело к значительному росту цен на многие цифровые активы. Причиной роста снова является попытка крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock предоставить криптовалюты своим институциональным клиентам.

Лидеры рынка биткоин и Ethereum в декабре зафиксировали рост на 19% и 21%, но затем произошла закономерная коррекция. Это означает, что у двух ведущих активов дела идут очень хорошо, но они ни в коем случае не достигают вершины текущего ценового ралли.

Мем-криптовалюта Pepe находится в лидерах по темпам роста среди 100 крупнейших криптовалют.

Изображение из открытых источников

Из-за огромного количества монет в обращении цена токена все еще далека от одного цента. C конца октября актив вырос почти на 96%. Криптовалюта на данный момент занимает 70-е место среди всех монет с рыночной капитализацией в $556 млн.

Криптовалюта MINA, которая является нативным токеном одноименной платформы смарт-контрактов, также демонстрирует сильный рост в цене. MINA хочет обеспечить конфиденциальность в пространстве DeFi и использует для этого доказательства с нулевым разглашением.

Источник: MINA

реклама

С конца октября MINA выросла на 79%. 19 декабря криптовалюта торгуется на уровне $0,68 и занимает 60-е место среди всех монет с рыночной капитализацией $783 млн.

MINA уже фиксирует коррекцию в текущем ралли. В один момент рыночная стоимость достигла $0,91.

Почему MINA в настоящее время так резко растет? Одним из возможных объяснений является заявление крупной южнокорейской криптобиржи UpBit. Недавно компания объявила, что сделает криптовалюту доступной на собственной торговой платформе.

Это довольно необычно, поскольку блокчейны, использующие шифрование, обычно не допускаются к торговле на центральных криптобиржах Южной Кореи. Это относится к конфиденциальным монетам, таким как Monero или Zcash.

MINA поддерживается Coinbase и конгломератом Circle. Среди других ранних инвесторов — ныне неплатежеспособные компании 3AC и FTX.

Токен GALA находится на подъеме. Игровой токен демонстрирует наибольший рост. За пару месяцев стоимость актива выросла на целых 31%.

Источник: Gala Games

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



19 декабря токен ERC-20 торгуется по цене $0,03. За этим ростом, очевидно, стоит популярность ролевой игры Champions Arena. Видеоигра оптимизирована для использования на мобильных устройствах. По словам разработчика Gala Games, игра уже пользуется огромной популярностью. Монета служит внутриигровой валютой. Она доступна с августа.