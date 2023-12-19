Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Три криптовалюты лидируют по темпам роста во время текущего ралли рынка
Три криптовалюты в настоящее время возглавляют список крупнейших монет по темпам роста. Мем-монета Pepe добилась повышения курса почти на 100%, среди лидеров по темпам роста — MINA и GALA.

реклама

В начале декабря ралли рынка криптовалют привело к значительному росту цен на многие цифровые активы. Причиной роста снова является попытка крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock предоставить криптовалюты своим институциональным клиентам.
Лидеры рынка биткоин и Ethereum в декабре зафиксировали рост на 19% и 21%, но затем произошла закономерная коррекция. Это означает, что у двух ведущих активов дела идут очень хорошо, но они ни в коем случае не достигают вершины текущего ценового ралли.
Мем-криптовалюта Pepe находится в лидерах по темпам роста среди 100 крупнейших криптовалют.
Изображение из открытых источников 

Из-за огромного количества монет в обращении цена токена все еще далека от одного цента. C конца октября актив вырос почти на 96%. Криптовалюта на данный момент занимает 70-е место среди всех монет с рыночной капитализацией в $556 млн.
Криптовалюта MINA, которая является нативным токеном одноименной платформы смарт-контрактов, также демонстрирует сильный рост в цене. MINA хочет обеспечить конфиденциальность в пространстве DeFi и использует для этого доказательства с нулевым разглашением.
Источник: MINA

реклама

С конца октября MINA выросла на 79%. 19 декабря криптовалюта торгуется на уровне $0,68 и занимает 60-е место среди всех монет с рыночной капитализацией $783 млн.
MINA уже фиксирует коррекцию в текущем ралли. В один момент рыночная стоимость достигла $0,91.
Почему MINA в настоящее время так резко растет? Одним из возможных объяснений является заявление крупной южнокорейской криптобиржи UpBit. Недавно компания объявила, что сделает криптовалюту доступной на собственной торговой платформе.
Это довольно необычно, поскольку блокчейны, использующие шифрование, обычно не допускаются к торговле на центральных криптобиржах Южной Кореи. Это относится к конфиденциальным монетам, таким как Monero или Zcash.
MINA поддерживается Coinbase и конгломератом Circle. Среди других ранних инвесторов — ныне неплатежеспособные компании 3AC и FTX.
Токен GALA находится на подъеме. Игровой токен демонстрирует наибольший рост. За пару месяцев стоимость актива выросла на целых 31%.

Источник: Gala Games

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


19 декабря токен ERC-20 торгуется по цене $0,03. За этим ростом, очевидно, стоит популярность ролевой игры Champions Arena. Видеоигра оптимизирована для использования на мобильных устройствах. По словам разработчика Gala Games, игра уже пользуется огромной популярностью. Монета служит внутриигровой валютой. Она доступна с августа.

#криптовалюты #биткоин #gala #pepe #mina
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Цена биткоина закрепилась выше $43 000: криптовалюта побила годовой максимум
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Месторождение-гигант запустят в России в 2024 году
2
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
4
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
6
Более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
32
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
1
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
3
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
2
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
7
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тысяч до конца 2024 года
1
В 2024 Дальняя авиация ВКС России получит боевые самолёты с новыми качествами
2
Defence24: новый немецкий танк KF51 Panther будет производиться в Венгрии
2
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
1
Инсайд: AirPods четвёртого поколения будут иметь новый дизайн и функции Pro-версии
+
Reuters: испытание Северной Кореей ракеты "Хвасон-18" стало ответом на враждебность со стороны США
1
Представлен самый мощный робот-гуманоид за 150 000 долларов - разбираемся на что он способен
6
MSI представила PCIe 5.0 накопители Spatium M570 Pro Frozr с крупным пассивным охлаждением
+
Президент Украины заявил о просьбе Генштаба ВСУ призвать полмиллиона человек
13
6 бесплатных игр в Steam
+
Acer представила ноутбук Swift Go 14 с поддержкой искусственного интеллекта
1

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
7
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
17
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
90
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
15
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1
The Day Before - история обмана
2
Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
4
Почему действия Китая в Южно-Китайском море вызывают у Запада обеспокоенность
+
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
6

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
12:29
При возврате тоже до трусов обыскивать будут?)))
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
-=metallist=-
12:28
Ага, для Хуанга)
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
-=metallist=-
12:27
Конечно! Те, кто по зомбоящику рекламу увидел, кто его еще смотрит.
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
Джон Сильвер
12:24
Иск то к Газпрому, который не смог организовать поставки в Индию :)
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
-=metallist=-
12:24
А где новости про это?
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
-=metallist=-
12:24
Это еще что! Как вам такой развод? Складывается впечатление, что юр. лица в массе своей или не пуганные идиоты или имбецилы, которые егэ по блату на 100 баллов сдали и считают, что жизнь уже удалась, ...
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
Eisbrecher
12:23
На днях - это на прошлой неделе? Да, морозы стояли. У меня обратку гура и масляный фильтр выдавило к хренам. Благо цена вопроса - тысяча рублей с учетом работы.
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Анатолий Павлюшин
12:20
А Хром шустрее работает.
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
swr5
12:19
То что революционно для америки, для России уже серая обыденность. По гиперзвуку Штаты в лаптях еще ходят.
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
Дмитрий Зяблов
12:18
Горлыныч, ты зачем какахи жрёшь за сикелем? 🤔
BAE Systems: Конфликт на Украине воскресил интерес к артиллерии на Западе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем