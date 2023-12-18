Исследователи нашли на астероидах некоторые ключевые элементы для возникновения жизни на Земле.

Исследователи обнаружили ключевые элементы, необходимые для зарождения жизни на астероиде рядом с Землей. Они исследовали образцы с астероида Рюгу, которые были собраны в декабре 2020 года японским космическим кораблем «Хаябуса-2» и доставлены на Землю.





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Изображение: Википедия

Как пишут исследователи в своем отчете, в образцах они нашли урацил и витамин В3. Оба соединения необходимы для создания жизни. Витамин B3 помогает людям превращать пищу в энергию и вырабатывать половые гормоны.

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В свою очередь, урацил является одним из четырех базовых элементов РНК (рибонуклеиновой кислоты). Он выполняет клеточные функции и содержится во всех живых клетках.

Это открытие на околоземном астероиде предполагает, что жизнь на Земле могла возникнуть из-за астероида, который столкнулся с Землей миллиарды лет назад. Однако большой, все еще нерешенный вопрос заключается в том, откуда взялись урацил и витамин B3 на астероиде.

Особенностью образцов Рюгу является то, что они безупречны, как указано в отчете. Это означает, что они не смешивались с какими-либо элементами на Земле. Ученые могут исследовать образцы в том виде, в каком они были найдены на астероиде. Это открытие приближает исследователей к расшифровке происхождения жизни, даже если до этого, вероятно, еще далеко.

Однако астероиды могут не только принести жизнь на планеты, но и уничтожить ее. Новое исследование предполагает, что гигантские астероиды могут сталкиваться с Землей намного чаще. Чтобы выяснить это, исследовательская группа изучила известные кратеры на поверхности Земли, используя спутниковые снимки и искусственный интеллект.