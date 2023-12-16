Ремонт нового пикапа Tesla стоит очень дорого. За один только дворник для Cybertruck придется выложить $165.

Cybertruck Tesla, вероятно, является самым противоречивым автомобилем за последние годы, если не за всю историю автопрома. Вряд ли какой-либо автомобиль когда-нибудь вызывал такие высокие ожидания и в то же время столько насмешек по поводу дизайна и неудавшихся амбиций Илона Маска.

У электромобиля очень длинный дворник, который выглядят так, будто три рычага стеклоочистителей соединены вместе.

Фото: Tesla



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Новый дворник для Cybertruck стоит $165. Если нужно просто заменить щетку стеклоочистителя, то придется заплатить $75. Для сравнения: для большинства других автомобилей новые дворники стоят от $7 до $30.

Дворник Cybertruck — это фиксированный рычаг только с одной щеткой стеклоочистителя. Аргумент Tesla о том, что дворники легко заменить из-за их особой конструкции, безусловно, можно назвать абсурдным, учитывая стоимость этих компонентов.

Цена Cybertruck также вызывает много вопросов. Первоначально речь шла о $40 000. Ожидается, что более совершенная модель, которая выйдет в 2025 году, будет стоить почти $70 000.

Cybertruck уже много лет известен своими проблемами и поломками. Недавно были распространены кадры, на которых внедорожник застрял в снегу, и его пришлось отбуксировать старым пикапом Ford.

В 2019 году Илон Маск хотел продемонстрировать долговечность бронестёкол на презентации Cybertruck — и разбил их.

Ходят слухи, что компания по производству электромобилей переоценила свои возможности, решив создать Cybertruck. Tesla неоднократно приходилось бороться с серьезными трудностями при разработке пикапа.

На мероприятии в конце ноября Tesla вручила клиентам первые десять Cybertrucks. Всем остальным (предположительно, уже есть более двух миллионов бронирований) потребуются годы, прежде чем они получат свой автомобиль. Первая серийная модель Cyberbeast должна выйти на рынок в 2024 году и будет стоить около $80 000.