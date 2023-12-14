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kosmos_news
В ЕС 14 декабря запускается Threads: что нужно знать о новом приложении
Threads объявила о своем запуске в ЕС.

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Служба коротких сообщений Threads доступна в ЕС с четверга, 14 декабря, после нескольких месяцев неопределенности – по крайней мере, в версии для ПК.

Изображение из открытых источников

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Пользователям смартфонов придется набраться терпения в отношении приложения для Android или iOS, поскольку оно еще не активировано в магазинах.
Threads — это текстовая социальная сеть, предназначенная для развлечения и общения. В приложении для социальных сетей можно создавать текстовые сообщения длиной до 500 символов, а также прикреплять ссылки, фотографии и видео продолжительностью до 5 минут. Как пользователь вы можете реагировать, отвечать, делиться или цитировать сообщения других людей.
Приложение можно охарактеризовать как своего рода смесь X и Instagram (эта сеть запрещена в РФ), которая фокусируется на видео и изображениях. Threads не пытается заменить X, поскольку новая социальная сеть не хочет слишком сильно фокусироваться на политике или текущей новостной повестке.
Кроме того, в Threads нет хэштегов; пользователи могут искать только других участников, а не темы. В результате каких-либо тенденций выявить не удается, что в настоящее время является предметом особого обсуждения.
Threads напоминает другие сервисы своим внешним видом и функциональностью. Публикациями можно делиться прямо в других соцсетях, в том числе в форме сторис, то есть сообщений, которые исчезают через 24 часа.
В принципе, создание учетной записи Threads возможно только при наличии существующего профиля в Instagram. После первоначального входа в Threads можно легко принять имя пользователя Instagram, пароль учетной записи и описание профиля. Аккаунты, на которые вы уже подписаны в Instagram, также можно импортировать в новое приложение.
Но почему Threads до сих пор официально не запускалась в Евросоюзе? Сеть еще недостаточно соответствует стандартам ЕС по защите прав потребителей. Тем не менее некоторые любопытные пользователи получили краткосрочный доступ к приложению с помощью бета-версий и других уловок.
Цукерберг убежден, что в ближайшем будущем Threads может стать платформой с миллиардом пользователей. Сегодняшний запуск в ЕС призван ознаменовать еще одну веху в короткой истории Threads.

#технологии #европа #приложение #threads
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