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kosmos_news
General Motors отказывается от Apple CarPlay и Android Auto в своих автомобилях
Автопроизводитель General Motors хочет, чтобы водители перестали использовать свои смартфоны во время вождения.

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Автопроизводитель GM прощается с Apple CarPlay и Android Auto. Программное обеспечение, которое отображает изображение смартфона на экране автомобиля в целях навигации и развлечения, на самом деле очень популярно среди покупателей автомобилей. По мнению MotorTrend, решение компании поэтому не совсем понятно.

Изображение из открытых источников

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Это решение можно объяснить повышением безопасности. Без смартфона водители не так часто отвлекаются. У Apple CarPlay и Android Auto часто возникают проблемы со стабильностью соединения или медленная реакцией на ввод. Это привлекает внимание к смартфону, а не к дороге.
Решение этих программных проблем находится вне контроля производителя автомобиля. Безопаснее иметь собственное навигационное или информационно-развлекательное ПО.
В качестве альтернативы General Motors предлагает собственное решение, которое полностью интегрирует определенные приложения Google, такие как Карты и Google Assistant, а также другие популярные приложения (Spotify и Audible). В частности, интеграция Google Карт часто играет роль в принятии решений о покупке, поскольку навигационное ПО используется вне автомобиля и поэтому хорошо известно.
Google Assistant также позволяет управлять системами автомобиля с помощью голосовых команд. Голосовое управление в авто само по себе не является чем-то новым, но помощники автопроизводителей обычно сильно отстают от Google и Apple. Однако эти голосовые помощники до сих пор не полностью интегрированы в автомобиль. В будущем у GM появится возможность настраивать навигацию или управлять кондиционером в машине.
Однако решение GM может носить не только альтруистический характер. Производители автомобилей уже много лет спорят с Google и Apple по поводу контроля над данными, генерируемыми в машине. Независимо от того, какое ПО используют водители, собираются данные о том, как они ездят, куда и какие приложения используют во время вождения. Эти данные чрезвычайно ценны как для производителей автомобилей, так и для технологических компаний.
Кроме того, с помощью информационно-развлекательного ПО можно оформить подписку на функции авто. Производители рассматривают подписки как новый источник дохода.
Еще одним источником дохода GM являются тарифные планы для владельцев автомобилей. Производитель  включает 8-летний тарифный план при покупке нового авто, чтобы можно было использовать такие сервисы, как Google Карты и Assistant. После этого владельцам придется платить за дальнейшее использование данных.

#техника #технологии #автомобили #программное обеспечение #general motors #android auto #по #помощник #apple carplay
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