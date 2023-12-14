Компания запускает диагностический сервис в 24 странах, который сотрудники смогут использовать для поиска ошибок в устройствах Apple.

Apple предоставляет свои услуги по ремонту устройств в 24 странах. Благодаря запасным частям и инструментам пользователи могут ремонтировать компоненты своего iPhone, MacBook и Mac.

Изображение: Apple



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Помимо представленных ранее устройств, таких как iPhone 12 и 13, SE 3, MacBook и Mac с чипом M1, также добавляются новые устройства. Модели iPhone 15 и MacBook с чипом M2 теперь можно отремонтировать.

Ранее услуга была доступна только в США, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Испании, Швеции и Великобритании. Теперь добавлены более двух десятков европейских стран.

Для ремонта нужно зарегистрировать свое устройство через сайт и получить необходимые инструменты и запчасти для ремонта. Там можно будет заказать более 200 видов запасных частей. У айфонов ассортимент ограничен модулями камеры, динамиками, дисплеями и аккумуляторами.

Для заказа необходим серийный номер устройства. Тот, кто вернёт сломанные детали, получит свои деньги за новые компоненты обратно. Еженедельно можно также арендовать более крупное оборудование, такое как динамометрические ключи, нагреватели и прессы, которые принято использовать для самостоятельного ремонта устройств.

Кроме того, Apple хочет выпустить для клиентов диагностический инструмент, который сотрудники Apple обычно используют для проверки устройств. Программное обеспечение анализирует устройство и может выявить потенциально неисправные компоненты.

Этот инструмент помогает, например, если устройство вызывает проблемы, но невозможно выяснить причину поломки. Сейчас он доступен в США, но ожидается, что в следующем году появится и в Европе.

Первоначальная критика системы ремонта Apple заключалась в том, что в целом он обходится дороже, чем посещение неофициального сервиса. Однако целесообразность самостоятельного ремонта следует рассматривать в каждом случае.



