7 полезных технологических подарков стоимостью менее 3000 рублей
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На носу Новый год. Если заказать в интернет-магазине подарки для своих близких онлайн, они успеют прибыть до боя курантов. Вот несколько идей презентов стоимостью менее 3000 рублей — согласно исследованиям, именно эту сумму не жалко потратить на подарок россиянину.
USB блокировщик данных
Любой, кто заряжает свой смартфон через общедоступную USB-розетку, становится уязвимым для так называемого сок-джекинга. Вредоносное ПО устанавливается на устройство через блок питания. Решением проблемы являются специальные блокировщики данных, которые можно вставить между зарядным гнездом и зарядным кабелем. Они пропускают только электричество и не пропускают данные, что защищает вас от кибератак.
Блокировщики данных (USB Type A) доступны в упаковке по две штуки примерно за 1000 рублей. Версия USB-C доступна по той же цене.
Кулинарный термометр для жарки и духовки
Хороший термометр для духовки является частью обязательного оборудования каждой кухни. В таких гаджетах внутренняя температура различных видов мяса уже запрограммирована, так что блюдо всегда будет хорошо приготовлено. Термостойкий кабель, на котором висит датчик, можно просто вывести через дверцу духовки.
Термометр для жарки и духовки можно приобрести примерно за 1700 рублей.
Bluetooth-шляпа
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Популярным подарком для меломанов в холодное время года являются Bluetooth-шапки, способные воспроизводить музыку благодаря встроенным наушникам. Головные уборы доступны за небольшие деньги и часто имеют встроенный налобный фонарь. К сожалению, их можно заряжать только с помощью кабеля micro USB вместо очень распространенного сейчас USB-C. Большинство шляп стоят от 1000 до 2000 рублей.
Музыкальные колонки
Компактные колонки предлагают хороший звук и голосовую поддержку Alexa за небольшие деньги. Различные производители перед Новым годом предлагает колонки с Bluetooth и Wi-Fi со значительной скидкой. Самые популярные модели стоят меньше 3000 рублей. Современная колонка, как правило, имеет насыщенный звук и дополнительные датчики движения и температуры.
Oral-B
Чистка зубов не всегда является любимым занятием детей. С электрическими зубными щетками Oral-B в издании Disney дети смогут по крайней мере развлечься, ухаживая за своими зубами.
Зубные щетки Oral-B доступны в дизайне «Холодное сердце», «Человек-паук», «Принцессы Диснея» или «Тачки» по цене от 2000 рублей.
Перезаряжаемая грелка для рук
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С перезаряжаемой грелкой для рук вы гарантированно переживете зиму, не замерзнув. Грелку для рук Tiema можно также использовать как блок питания емкостью 10 000 мАч. Он нагревается до 45°С или 55°С, в зависимости от выставляемого уровня. Грелка для рук Tiema стоит около 2300 рублей.
USB-считыватель отпечатков пальцев
Этот подарок больше подойдет взрослому, нежели ребенку. Если имеется ноутбук, на котором нет сканера отпечатков пальцев, можно просто обновить его с помощью USB-ключа. Это решение специально предназначено для устройств Windows и предоставляет им функции «Windows Hello». Например, можно войти в систему с помощью отпечатка пальца вместо того, чтобы каждый раз вводить пароль или PIN-код.
USB-считыватель отпечатков пальцев можно найти в онлайн-магазинах за 3000 рублей.
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