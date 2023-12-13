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7 полезных технологических подарков стоимостью менее 3000 рублей

Не за горами Новый год, но еще есть время заказать необычные, но полезные технологические гаджеты. От USB-блокировщиков данных до перезаряжаемых грелок для рук — 7 идей подарков стоимостью до 3000 рублей.
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На носу Новый год. Если заказать в интернет-магазине подарки для своих близких онлайн, они успеют прибыть до боя курантов. Вот несколько идей презентов стоимостью менее 3000 рублей — согласно исследованиям, именно эту сумму не жалко потратить на подарок россиянину.

USB блокировщик данных

Любой, кто заряжает свой смартфон через общедоступную USB-розетку, становится уязвимым для так называемого сок-джекинга. Вредоносное ПО устанавливается на устройство через блок питания. Решением проблемы являются специальные блокировщики данных, которые можно вставить между зарядным гнездом и зарядным кабелем. Они пропускают только электричество и не пропускают данные, что защищает вас от кибератак.

Изображение: PortaPow


Блокировщики данных (USB Type A) доступны в упаковке по две штуки примерно за 1000 рублей. Версия USB-C доступна по той же цене.

Кулинарный термометр для жарки и духовки

Хороший термометр для духовки является частью обязательного оборудования каждой кухни. В таких гаджетах внутренняя температура различных видов мяса уже запрограммирована, так что блюдо всегда будет хорошо приготовлено. Термостойкий кабель, на котором висит датчик, можно просто вывести через дверцу духовки.

Изображение: из открытых источников


Термометр для жарки и духовки можно приобрести примерно за 1700 рублей.

Bluetooth-шляпа

Изображение: Hanpure

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Популярным подарком для меломанов в холодное время года являются Bluetooth-шапки, способные воспроизводить музыку благодаря встроенным наушникам. Головные уборы доступны за небольшие деньги и часто имеют встроенный налобный фонарь. К сожалению, их можно заряжать только с помощью кабеля micro USB вместо очень распространенного сейчас USB-C. Большинство шляп стоят от 1000 до 2000 рублей.

Музыкальные колонки 

Изображение: Amazon


Компактные колонки предлагают хороший звук и голосовую поддержку Alexa за небольшие деньги. Различные производители перед Новым годом предлагает колонки с Bluetooth и Wi-Fi со значительной скидкой. Самые популярные модели стоят меньше 3000 рублей. Современная колонка, как правило, имеет насыщенный звук и дополнительные датчики движения и температуры.

Oral-B 


Изображение: Oral-B


Чистка зубов не всегда является любимым занятием детей. С электрическими зубными щетками Oral-B в издании Disney дети смогут по крайней мере развлечься, ухаживая за своими зубами.
Зубные щетки Oral-B доступны в дизайне «Холодное сердце», «Человек-паук», «Принцессы Диснея» или «Тачки» по цене от 2000 рублей.

Перезаряжаемая грелка для рук


Изображение: Tiema

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С перезаряжаемой грелкой для рук вы гарантированно переживете зиму, не замерзнув. Грелку для рук Tiema можно также использовать как блок питания емкостью 10 000 мАч. Он нагревается до 45°С или 55°С, в зависимости от выставляемого уровня. Грелка для рук Tiema стоит около 2300 рублей.

USB-считыватель отпечатков пальцев
Этот подарок больше подойдет взрослому, нежели ребенку. Если имеется ноутбук, на котором нет сканера отпечатков пальцев, можно просто обновить его с помощью USB-ключа. Это решение специально предназначено для устройств Windows и предоставляет им функции «Windows Hello». Например, можно войти в систему с помощью отпечатка пальца вместо того, чтобы каждый раз вводить пароль или PIN-код.

Изображение: Inline


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USB-считыватель отпечатков пальцев можно найти в онлайн-магазинах за 3000 рублей.

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