Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Какие продукты Apple представит в 2024 году

Apple Watch X, новые iPad, iOS 18 и iPhone 16 — какие новинки Apple представит в 2024 году.
[ ] для раздела Блоги
2

реклама

В 2023 году производитель iPhone вошел в виртуальную реальность и представил свои первые умные очки. Гарнитура Apple Vision Pro выйдет на рынок весной. В 2024 году можно ожидать от технологической группы еще много интересных новинок.

Изображение: Apple

реклама





iPad

Изображение: Apple


Впервые за много лет в 2023 году не было представлено ни одного нового iPad. Значит, в 2024 году стоит ожидать инновационные решения для планшетов Apple.
Впервые ожидается два iPad Air разного размера с 10,9-дюймовым и 12,9-дюймовым дисплеями. По всей видимости, цель производителя состоит в том, чтобы обратиться к целевой группе, для которой большая версия Pro слишком дорога.
Текущий Air оснащен процессором M1. Пока неизвестно, будут ли новинки снабжены сразу чипом М3, а не М2. Однако более вероятно, что нынешнюю SoC M3 получит только новый iPad Pro.

iPad с OLED-экраном

В iPad Pro, вероятно, будут серьезные инновации. Впервые он будет оснащен OLED-экраном. Пока неизвестно, приведет ли это также к изменению дизайна продукта. Диагональ экрана моделей Pro должна составлять 11 и 13 дюймов.
В любом случае, OLED-экраны смогут обеспечить стабильную картинку. Также будет новая клавиатура для iPad Pro. Ходят разговоры о дизайне в алюминиевом стиле, который должен еще больше приблизить iPad Pro к MacBook.
Стандартный iPad и мини-модель также должны получить обновление. Ожидается, что это произойдет не раньше второй половины года — либо одновременно с презентацией новых iPhone, либо на отдельном мероприятии, вероятно, в октябре или ноябре.

Новый MacBook Air с большей мощностью

реклама



Изображение: Apple


После того, как в октябре были представлены новые модели MacBook Pro с новыми чипами M3, весной 2024 года MacBook Air будет оснащен новой SoC M3. Однако в дизайне более дешевого ноутбука Apple ничего не изменится.
Пока еще во многом неясно, появятся ли осенью новые модели Pro со следующим поколением чипа M и что будет дальше с iMac, Mac Studio и Mac Pro.

iOS 18 должна получить функции ИИ

Изображение: Apple


Ожидается, что конференция разработчиков WWDC, на которой Apple обычно ежегодно представляет свои новые операционные системы, снова состоится в конце весны. Новую iOS 18 ждут с нетерпением.
По слухам, Apple добавит в новую операционную систему iPhone множество новых функций искусственного интеллекта. В первую очередь это должно отразиться на улучшенных функциях Siri, с помощью которых Apple хотела бы догнать конкурентов.
Ожидаются новые функции редактирования фотографий и видео, а также интеграция собственной модели искусственного интеллекта под названием Ajax GPT, которая должна работать аналогично ChatGPT или больших языковых моделей Google (LLM).
Ходят слухи и об обновленном дизайне. Сообщается, что элементы нового внешнего вида iOS уже скрыты в iOS 17. Некоторые также предполагают, что новый внешний вид iOS приведет программное обеспечение в соответствие с гарнитурой Apple Vision Pro.

iPhone 16

реклама



Изображение: Apple


Фиксированной точкой года Apple всегда является презентация новых моделей iPhone в сентябре. Об iPhone 16 практически нет достоверной информации. Некоторые предполагают, что по сравнению с iPhone 15 мало что изменится. В 2024 году основное внимание будет уделено функциям искусственного интеллекта.
Некоторые эксперты подозревают, что в дизайн могут быть внесены серьезные изменения. Аргументом в пользу нового внешнего вида является то, что Apple нужны некоторые оптические инновации, чтобы можно было узнать новые устройства с первого взгляда.
Возможно горизонтальное расположение объективов камеры. Однако это решение считается маловероятным. Также ходят слухи о больших экранах моделей Pro. Новые дисплеи могут иметь диагональ 6,3 и 6,9 дюйма.
Судя по предыдущим циклам запуска, новые AirPods также должны появиться в 2024 году. Ожидается, что новый iPhone SE 4 появится на рынке не раньше 2025 года.

Apple Watch с тонометром

Изображение: Apple

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде


Apple Watch вероятно появятся в 2024 году, после того как Series 9 вышли на рынок в этом году. Должны появиться инновации в датчиках. Ожидается, что Apple Watch впервые будут иметь датчик для измерения артериального давления.
Подобно датчику температуры кожи, датчик давления должен обнаруживать только изменения артериального давления, а не точные значения.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple смартфон ipad планшет умные часы айфон iphone 16 ос ios 18 apple watch x
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
19
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
52
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
45
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
Исследователям из Бразилии удалось найти в Антарктиде два окаменевших фрагмента костей птиц
+
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
9
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
У Украины кончаются деньги на продолжение боевых действий
4
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
Honor представляет телефон, практически идентичный iPhone 15, но стоящий гораздо дешевле
1
Зеленский подтвердил, что «две трети» американских выделенных Украине денег остаются в США
5
Риттер: "Ланцеты" парализовали Украину и доминируют над полем боя, пугая танки и личный состав ВСУ
1
Видео с уникальным Lamborghini Urus появилось на YouTube
1
Глава Rapidus считает, что японская полупроводниковая промышленность сможет ликвидировать 20-летнее отставание от лидеров
1
Внедорожник Cybertruck не смог заехать на холм
3
Спикер Джонсон: южная граница США важнее Украины
+
В течение двух лет Украине может не хватить солдат в окопах
2
Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
10
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
1

Популярные статьи

10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
14
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
43
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
18
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
10
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
45
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
+

Сейчас обсуждают

Вадим Кудрявцев
16:08
Сначал хохлостана не будет,а вот Россия то будет.И да.Саудиты как раз друзья пиндосов и уж никак не РФ -как ты так можешь про друзей своего хозяина говорить
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Китя.
16:08
Давно пора прекратить это старьё выпускать.
NVIDIA прекратит выпуск видеокарт GeForce GTX 16 в первом квартале 2024 года
Вадим Кудрявцев
16:06
его унижать -себя не уважать.Он и так униженным родился-хохлом
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Вадим Кудрявцев
16:05
Вы правы.Думаю все было сделано специально и конечно же согласовано
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Palkovvodec
16:05
попало юрлицо под санкции - передали другому, создали другое.. так и будут бегать без конца и водить вилами по воде, пытаясь запретить воду
Представлен браузер Vivaldi 6.5 с полной синхронизацией истории и правилами рабочих пространств
Вадим Кудрявцев
16:03
А без разницы,у нас мусульман много в любом регионе -даже в Заполярье.так что сути не меняет
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Александр Курганов
16:03
В зеркало посмотрелся, что бы написать этот комент. Потребовались ядерные лозунги, что бы мы выдвинули ультиматум США и заключили военный союз с ЛНР и ДНР. А сейчас лучшая в мире оборона перемалывает ...
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
Вадим Кудрявцев
16:02
Коленом в лицо ,ой ой а ваших хохляцких застенках не избивают,нее там сказки на ночь читают.хватит уже херню писать .мудозвон хохложопый
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Александр Курганов
15:58
Откуда в слове Украина е??)
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
Илья Белых
15:58
Хороший вопрос.
Снуп Догг получил выплату в размере менее 45 000 долларов после 1 миллиарда прослушиваний на Spotify
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем