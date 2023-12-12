В 2023 году производитель iPhone вошел в виртуальную реальность и представил свои первые умные очки. Гарнитура Apple Vision Pro выйдет на рынок весной. В 2024 году можно ожидать от технологической группы еще много интересных новинок.

Изображение: Apple

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iPad

Изображение: Apple



Впервые за много лет в 2023 году не было представлено ни одного нового iPad. Значит, в 2024 году стоит ожидать инновационные решения для планшетов Apple.

Впервые ожидается два iPad Air разного размера с 10,9-дюймовым и 12,9-дюймовым дисплеями. По всей видимости, цель производителя состоит в том, чтобы обратиться к целевой группе, для которой большая версия Pro слишком дорога.

Текущий Air оснащен процессором M1. Пока неизвестно, будут ли новинки снабжены сразу чипом М3, а не М2. Однако более вероятно, что нынешнюю SoC M3 получит только новый iPad Pro.



iPad с OLED-экраном



В iPad Pro, вероятно, будут серьезные инновации. Впервые он будет оснащен OLED-экраном. Пока неизвестно, приведет ли это также к изменению дизайна продукта. Диагональ экрана моделей Pro должна составлять 11 и 13 дюймов.

В любом случае, OLED-экраны смогут обеспечить стабильную картинку. Также будет новая клавиатура для iPad Pro. Ходят разговоры о дизайне в алюминиевом стиле, который должен еще больше приблизить iPad Pro к MacBook.

Стандартный iPad и мини-модель также должны получить обновление. Ожидается, что это произойдет не раньше второй половины года — либо одновременно с презентацией новых iPhone, либо на отдельном мероприятии, вероятно, в октябре или ноябре.



Новый MacBook Air с большей мощностью

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Изображение: Apple



После того, как в октябре были представлены новые модели MacBook Pro с новыми чипами M3, весной 2024 года MacBook Air будет оснащен новой SoC M3. Однако в дизайне более дешевого ноутбука Apple ничего не изменится.

Пока еще во многом неясно, появятся ли осенью новые модели Pro со следующим поколением чипа M и что будет дальше с iMac, Mac Studio и Mac Pro.



iOS 18 должна получить функции ИИ

Изображение: Apple



Ожидается, что конференция разработчиков WWDC, на которой Apple обычно ежегодно представляет свои новые операционные системы, снова состоится в конце весны. Новую iOS 18 ждут с нетерпением.

По слухам, Apple добавит в новую операционную систему iPhone множество новых функций искусственного интеллекта. В первую очередь это должно отразиться на улучшенных функциях Siri, с помощью которых Apple хотела бы догнать конкурентов.

Ожидаются новые функции редактирования фотографий и видео, а также интеграция собственной модели искусственного интеллекта под названием Ajax GPT, которая должна работать аналогично ChatGPT или больших языковых моделей Google (LLM).

Ходят слухи и об обновленном дизайне. Сообщается, что элементы нового внешнего вида iOS уже скрыты в iOS 17. Некоторые также предполагают, что новый внешний вид iOS приведет программное обеспечение в соответствие с гарнитурой Apple Vision Pro.



iPhone 16

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Изображение: Apple



Фиксированной точкой года Apple всегда является презентация новых моделей iPhone в сентябре. Об iPhone 16 практически нет достоверной информации. Некоторые предполагают, что по сравнению с iPhone 15 мало что изменится. В 2024 году основное внимание будет уделено функциям искусственного интеллекта.

Некоторые эксперты подозревают, что в дизайн могут быть внесены серьезные изменения. Аргументом в пользу нового внешнего вида является то, что Apple нужны некоторые оптические инновации, чтобы можно было узнать новые устройства с первого взгляда.

Возможно горизонтальное расположение объективов камеры. Однако это решение считается маловероятным. Также ходят слухи о больших экранах моделей Pro. Новые дисплеи могут иметь диагональ 6,3 и 6,9 дюйма.

Судя по предыдущим циклам запуска, новые AirPods также должны появиться в 2024 году. Ожидается, что новый iPhone SE 4 появится на рынке не раньше 2025 года.



Apple Watch с тонометром

Изображение: Apple

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Apple Watch вероятно появятся в 2024 году, после того как Series 9 вышли на рынок в этом году. Должны появиться инновации в датчиках. Ожидается, что Apple Watch впервые будут иметь датчик для измерения артериального давления.

Подобно датчику температуры кожи, датчик давления должен обнаруживать только изменения артериального давления, а не точные значения.