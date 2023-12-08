Электричество можно производить в пустынях. Развивая идею 1903 года, ученые смогли разработать систему, сочетающую энергию солнца и ветра.

Исследователи разработали систему, которая сочетает в себе энергию солнца и ветра. Башни должны быть способны генерировать зеленую энергию днем и ночью.

Фото: Al Hussein Technical University / Qatar University

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Для этого используется ветровая электростанция. Принцип не нов: башня выглядит как перевернутая воронка. Внизу холодный воздух нагревается светящим солнцем. Благодаря эффекту дымохода он поднимается в башне, где расположены турбины. Они питаются от воздуха и вырабатывают электроэнергию. Идея была впервые изложена в 1903 году и реализована на пилотном заводе в Испании в 1980-х годах.

Исследователи из университетов Иордании и Катара используют эту концепцию. Помимо восходящего потока преобразуется и падающий воздух. Для этого в верхней части башни распыляется прохладная вода. Это заставляет воздух охлаждаться и опускаться в одну из 10 башен, построенных вокруг центральной башни с восходящим потоком воздуха. В нее также установлены турбины, вырабатывающие энергию.

Фото: Al Hussein Technical University / Qatar University



В своей модели исследователи предполагают, что башня имеет высоту 200 метров и ширину 13,6 метра. Коллектор для подогрева воздуха должен иметь диаметр 250 метров.

Если бы такую башню построить в пустынной местности, то есть в сухом и жарком климате, можно было бы производить 753 МВтч энергии в год. Внешние башни могут вырабатывать около 400 МВтч, а центральная дымовая башня — 350 МВтч.

Фото: Al Hussein Technical University / Qatar University

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Это сделает башню более чем в два раза более эффективной, чем традиционные конструкции без башен с нисходящей тягой. Кроме того, для ее работы не требуется солнце, поэтому в прохладные ночи система также производит электроэнергию, хотя и в меньшем объеме.

Однако, по мнению исследователей, одной из проблем концепции является необходимость постоянного водоснабжения. При строительстве в пустыне воду приходится перекачивать на участок с использованием энергии. Кроме того, на производительность внешних башен сильно влияет влажность. Чем она выше, тем меньше энергии будет производиться.