Год назад Vega С не смогла запуститься в свой первый коммерческий полет. Сейчас выяснилось, что неисправная деталь Vega-C, приведшая к падению ракеты, была доставлена из Украины.

В конце прошлого года первый полет европейской ракеты Vega C провалился. Ракета ЕКА сбилась с курса во время коммерческого полета, и ее пришлось уничтожить.

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Вскоре после крушения стало ясно, что проблема должна быть в двигателе. После детального анализа специально созданная комиссия пришла к выводу о наличии чрезмерной термомеханической эрозии на облицовке горловины выхлопного сопла в двигателе Zefiro-40. Материал, о котором идет речь, был доставлен из Украины.

Судя по всему, данный материал был доставлен украинской компанией. Украинское космическое агентство (ДКА) не считает, что страна несет ответственность за крушение Vega C. Вся поставленная продукция соответствовала требованиям, уточняют в агентстве.

Глава ЕКА Йозеф Ашбахер отреагировал на заявления украинского космического агентства. Он уверяет, что комиссия по расследованию не собиралась обвинять Украину в инциденте. Кроме того, в ЕКА не хотели бы ставить под сомнение надежность украинской космической отрасли. Ашбахер не стал озвучивать выводы следственной комиссии.

В любом случае ЕКА хочет снова запустить ракету в 2024 году. Ожидается, что на борту ракеты будет запущен в космос спутник наблюдения Земли, который должен обеспечивать дневное и ночное изображение земной поверхности с помощью радиолокационных технологий.