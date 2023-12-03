Британская атомная подводная лодка создала ситуацию, которая могла оказаться фатальной для всего экипажа. Трагический инцидент произошел год назад, но известно о нем стало лишь сейчас

Атомная подводная лодка ВМС Великобритании имела дефект, который мог привести к катастрофе. Инцидент произошел год назад, но держался в секрете.

По словам анонимного источника в ВВС, неисправность на борту лодки класса «Авангард» вызвала обеспокоенность и «тревогу». Официальное расследование было проведено, но Королевский флот не захотел сообщать никаких подробностей.

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Подводная лодка класса «Авангард» в то время выполняла патрульную миссию. Главный глубиномер вышел из строя. Команда подумала, что подводная лодка находится на стабильной глубине. Фактически лодка продолжала уходить на глубину. К счастью, инженеры в машинном отделении заметили на дисплеях, что подводная лодка все еще погружается. Едва субмарина успела войти в «опасную зону», как инженеры подняли тревогу.

Подводные лодки рассчитаны только на определенные глубины. Иногда давление воды становится слишком сильным. В результате корпус рушится, попадает вода и подводная лодка тонет. Если лодка погружается слишком глубоко, происходит все больше и больше повреждений, вплоть до полного разрушения корпуса или взрыва.

Если попадание воды удастся остановить, герметизировав корпус, и подводная лодка не упадет на грунт на не слишком большой глубине, экипаж сможет пережить такое происшествие. Однако спасательные операции на таких глубинах очень сложны или практически невозможны, особенно если неизвестно точное местонахождение затонувшей подводной лодки. Все ведь помнят фильм «72 метра»?

Скриншот из фильма "72 метра"Однако в данном случае дела пошли хорошо. Подводная лодка смогла всплыть до того, как была достигнута критическая глубина, и никто не пострадал.

Класс «Авангард» состоит из 4 подводных лодок. Первый был принят на вооружение в 1993 году, последний — в 1999 году. Их длина — 150 метров, водоизмещение — 15 900 тонн (подводное). На борту обычно находятся 132 члена экипажа. «Авангарды» оснащены ядерным реактором, построенным компанией «Роллс-Ройс». Две паровые турбины имеют мощность 27 500 л.с.

Вооружение включает баллистические ядерные ракеты Trident II D-5. Их запас хода составляет 11 300 километров. Лодка класса «Авангард» может нести 16 таких ракет. С октября 2010 года их осталось только 8, поскольку Королевский флот сократил свое ядерное оружие.

Каждая из 8 Trident может быть оснащена до 8 ядерными боеголовками для поражения нескольких целей. Боевые части имеют 2 установки. Первая имеет силу взрыва до 10 килотонн, вторая – 100 килотонн. Для сравнения: бомба в Хиросиме, в результате взрыва которой сразу же погибло 80 000 человек, имела силу взрыва 13 килотонн.

Класс «Авангард» сейчас считается устаревшим. С декабря 2006 года существуют планы по созданию программы-преемника. Новый класс называется «Дредноут». Планируется построить 4 единицы. Первая лодка поступит на вооружение не раньше 2028 года.

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При водоизмещении 17 200 тонн и длине 153 метра она немного крупнее «Авангарда». Несмотря на это, на нее будет всего 12 пусковых установок ракет Trident. В 2016 году стоимость единицы оценивалась в 7,75 миллиарда британских фунтов.